Sabancı Üniversitesi Gösteri Merkezi’nde bahar coşkusu

Sabancı Üniversitesi Gösteri Merkezi (SGM), Nisan ayını dopdolu bir programla karşılıyor. SGM, 9 Nisan’da “Mercaniye Çok Yaşa!” oyunuyla tiyatro severleri Osmanlı’nın son dönemlerine götürecek. Ahmet Sami Özbudak’ın yazdığı, Emrah Eren’in yönettiği oyun, bir yolcu gemisinden savaş gemisine dönüştürülen Mercaniye’nin bilinmez bir sefere çıkışını mizahi bir dille sahneye taşıyor. Şarkılar, danslar ve güçlü anlatımıyla dikkat çeken oyun, izleyicilere keyifli anlar vadediyor.

Fazıl Say 12 Nisan’da

Klasik müziğin sınırlarını zorlayan besteci ve piyanist Fazıl Say, 12 Nisan’da SGM sahnesinde sanatseverlerle buluşacak.

Çocuklar unutulmadı

20 Nisan’da sahnelenecek “Ne Olacağım Ben?” müzikali, çocuklara hayal kurmayı ve kendi yollarını çizmeyi öğreten eğlenceli bir yolculuk sunacak. Onur Demircan’ın kaleme aldığı, Mehmet Ergen’in yönettiği ve Tuluğ Tırpan’ın müzikleriyle renk kattığı oyun, Leyla’nın ilham perisi Thalia ile tanıştıktan sonra hayata bakışını değiştirmesini anlatıyor.

Yaşamak mı Yoksa Ölmek mi?

Ödüllü oyun

30 Nisan’da Kocaeli Şehir Tiyatroları’nın ödüllü oyunu “Yaşamak mı Yoksa Ölmek mi?” SGM’de izleyiciyle buluşacak. 26. Yapı Kredi Afife Tiyatro Ödülleri’nde “Yılın En Başarılı Oyunu” dahil üç ödül kazanan eser, Nazi işgali altındaki Polonya’da bir tiyatro ekibinin direniş hikâyesini kahkaha ve gerilimle harmanlayarak sahneye taşıyor.

Caz tutkunlarına “Nardis Caz Gecesi”

15 Nisan’daki “Nardis Caz Gecesi”nde cazın usta isimleri sahne alacak. “Önder Focan Trio feat. Ceren Temel” ve “Bıyıkoğlu-Tuncer-Musluoğlu Trio – Tribute to the Oscar Peterson Trio” performanslarıyla gece, caz standartlarından dinamik yorumlara uzanan bir repertuar sunacak. Önder Focan’a genç neslin yıldızları Ceren Temel, Yarkın Tuncer ve Burak Durman eşlik ederken, ikinci yarıda Oscar Peterson’a saygı duruşu niteliğindeki trio, swing döneminin enerjisini günümüze taşıyacak.

Sanatseverler, SGM’nin Nisan ayı etkinlik biletlerine Biletix üzerinden ulaşabilir.