Sabancı Vakfı 8. Kısa Film Yarışması’nın kazananları belli oldu

Sabancı Vakfı’nın “Kısa Film Uzun Etki” sloganı ve “Su krizi” temasıyla bu sene sekizincisini düzenlediği Kısa Film Yarışması’nın kazananları belli oldu. Ödül töreni; Sabancı Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Güler Sabancı’nın ev sahipliğinde gerçekleşti.

Yarışma kapsamında 12 eser finale kalırken birincilik ödülünün sahibi “Düşlerdeki Hayat” filmiyle yönetmen Can Yeşiloğlu’nun oldu. Yeşiloğlu’na ödülünü Güler Sabancı takdim etti. Yarışmanın ikincisi “Sona Doğru” filminin yönetmeni Cihan Yıldırım’a ödülünü Sabancı Vakfı Genel Müdürü Nevgül Bilsel Safkan verirken, üçüncü olan “Antroposen” filminin yönetmeni Mehmet Gürü Avcu’ya ödülü yarışmanın sanat yönetmeni Zeynep Atakan tarafından sunuldu. Yarışmanın Mansiyon Ödülü, “Vahşi” filmiyle Sinan Kaldan’a verilirken; Sosyal Etki Ödülü de ikincilik ödülünün de sahibi “Sona Doğru” filmiyle Cihan Yıldırım’ın oldu.

Sabancı Vakfı Kısa Film Yarışması’nın birincisine 60 bin TL, ikincisine 40 bin TL, üçüncüsüne 25 bin TL ödül verildi. Sosyal Etki Ödülü de bu yıl ilk kez 25 bin TL ile ödüllendirildi.

Güler Sabancı, Can Yeşiloğlu…

Sabancı Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Güler Sabancı konuşmasında şunları söyledi:

“Tam 8 yıl önce ‘Kısa Film Uzun Etki’ sloganıyla hayata geçirdiğimiz Kısa Film Yarışması ile toplumsal konulara sinema aracılığıyla dikkat çekmeyi ve genç sanatçıların gelişimlerine katkı vermeyi hedefledik. Bu kapsamda sekiz yıl boyunca çok önemli güncel problemlere eğildik, toplumda farkındalık yaratmak istedik. Bu yılki temamızı da şu anda ve gelecekte insanlığın en önemli problemleri arasında görülen ‘Su Krizi’ olarak belirledik. İklim acil durumunun göz ardı edilemeyecek sonuçlarından biri olan su kıtlığını; 5 dakikaya sığdıran ve izleyicide şok etkisi yaratan kısa filmler aracılığıyla bir kere daha bu gerçeği gözler önüne serelim istedik. Ne mutlu ki sinemacılar da bu meselenin önemini benimsemiş ve çarpıcı işlere imzalarını atmışlar. Sabancı Vakfı Kısa Film Yarışması kapsamında gelen başvurular ve değerlendirme sürecinde gördüğümüz sinema alanındaki potansiyel, bizleri her geçen yıl daha da memnun ediyor. Genç sinemacılar için basamak niteliği taşıyan yarışmamızın, onlara yeni kapılar açmasını diliyor, yarışmamıza başvuran bütün adayları tebrik ediyorum.”

Sekiz yılın temaları

Sabancı Vakfı Kısa Film Yarışması, ilk yılında “Mülteci Kadınlar”, ikinci yılında “Çocuk İşçiler”, üçüncü yılında “Ayrımcılık”, dördüncü yılında “Dijital Yalnızlık”, beşinci yılında “Değişen İklimler, Değişen Hayatlar”, altıncı yılında “Yeni Dünyada Yeni Meslekler”, yedinci yılında “Ne Eğitimde Ne İstihdamda Yer Alan Genç Kadınlar” ve sekizinci yılında da “Su Krizi” teması ile düzenlendi.

Ödül töreninde Sabancı Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Güler Sabancı’ya, Avrupa Film Akademisi tarafından takdim edilen Sürdürülebilirlik Ödülü için hazırlanan film de izleyicilerle paylaşıldı. Güler Sabancı, Aralık 2023’te Avrupa'da sürdürülebilirliğin kapsamını çevresel sürdürülebilirliğin ötesine taşıyarak, ilham veren ve sorumluluk bilincini teşvik eden kurum ve kuruluşlara takdim edilen Sürdürülebilirlik Ödülü’ne (Prix Film4Climate) layık görülmüştü.