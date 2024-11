Şalgamı nasıl bilirsiniz?

Takip Et

Ortaköy Feriye Lokantası’nda geçtiğimiz günlerde yeme içme tutkunlarının ilgisini çekecek ilginç bir gastronomi deneyimi yaşandı: Feriye’nin Executive Chef’i Birkan Erköylü’nün destekleriyle hazırlanan Tophane simidi, etsiz çiğ köfte, kâğıtta levrek, şalgamlı orzo risotto, tavuklu ve karidesli taco ve mini hamburgerler yanında şalgam suyu sunuldu. Etkinlik kapsamında Yeme – İçme Uzmanı Oğul Türkkan’ın katkılarıyla hazırlanan şalgam içerikli kokteyller de denendi.

Doğanay Şalgam’ın düzenlediği etkinlikte amaç, şalgamın her yemeğin yanında tüketilebileceğini vurgulamaktı. Doğanay olarak en büyük amaçlarının Çukurova’ya özel bir içecek olan şalgamın tüm Türkiye’de tanınmasını sağlamak olduğunu belirten Doğanay İçecek Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Gözde Balkan etkinlik konuşmasında şunları söyledi:

“Doğanay sayesinde şalgamın bilinirliği ülkemizde oldukça yükseldi. Marka bilinirliğimizin yüzde 98 gibi oldukça yüksek bir seviyede olması bunu kanıtlar nitelikte. Ancak şalgamın tadına bugüne kadar hiç bakmamış olanlar da var. Bilip de tüketenlerin ise daha çok kebap gibi belli başlı yemeklerin yanında tercih ettiklerini görüyoruz. Biz bu bariyerleri aşarak şalgamın daha kapsayıcı olduğunu göstermek istedik çünkü bu içecek akla daha önce gelmeyen, hayal bile edilmeyen yemeklerin, lezzetlerin yanına bile gerçekten çok yakışıyor ve bu özelliği ile aslında çok geniş bir kitleye hitap ediyor. Tüketicilere bunu anlatabilmek için ‘Yakışır’ dedik. Yeni kampanyamızla Doğanay Şalgam’ın hem her yemeğin yanına hem her tüketiciye hem de her tüketim okazyonuna yakışan bir içecek olduğunu göstermeye kararlıyız.”

Tuzlu ve asitli tadı birçok yemeğe çok yakışıyor

Executive Chef Birkan Erköylü “dünya gastronomisinde fermante içeceklerin kullanımının gittikçe arttığını görüyoruz. Bu içeceklerin hem yemeklerin içinde hem de yemeklerin yanında kullanımı oldukça yüksek bir trend. ‘Yakışır’ menümüzü tasarlarken biz de bu trende uygun eşleşmeler yaptık ve gelenekselden moderne şalgamın yanına en çok yakışan lezzetleri sunmayı hedefledik. Şalgamın tuzlu ve asitli tadı birçok yemeğe çok yakışıyor. Sofralarda hem lezzeti artırmak hem de sağlıklı bir içecek tüketmek için tencere yemeklerinden balığa, ekmek arası lezzetlerden fast foodlara her yemeğin yanında şalgam tercih edebilir, hatta sos, salata ve içeceklerin içerisinde şalgamı kullanabilirsiniz” dedi.

Doğanay İçecek Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Gözde Balkan

Hazırladığı kokteyllerle davetlilere özel bir içecek deneyimi yaşatan Oğul Türkkan ise "dünya mutfaklarında önemli bir yer edinmeye başlayan fermente içecekler, özellikle topraksı tadı ile kokteyllere ayrı bir lezzet katıyor. Şalgamın bundan sonra sadece sek olarak değil farklı içeceklerle birleşerek sofralarda daha fazla yer alacağına inanıyorum" şeklinde konuştu.