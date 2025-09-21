Şehrin Caz Hali 35 yaşında: Akbank Caz Festivali için geri sayım başladı

İstanbul’un müzikal hafızasında 35 yıldır açılan sayfaların bir yenisi başlıyor. Akbank Sanat ile BKM organizasyonunda gerçekleşen 35. Akbank Caz Festivali, 27 Eylül – 12 Ekim tarihleri arasında “Şehrin caz hali”ni bir kez daha sahneye taşıyor. Yalnızca konserlerden ibaret olmayan, söyleşiler ve atölyelerle genişleyen program; efsanelerle genç yetenekleri yan yana getirerek şehrin ritmini büyütüyor.

Açılış İlhan Erşahin’le

New York’un yeraltı enerjisini İstanbul’un melodileriyle buluşturan İlhan Erşahin; Alp Ersönmez (bas), Turgut Alp Bekoğlu (davul) ve İzzet Kızıl’la (perküsyon) festivalin kapısını yüksek eklektizmle (seçmecilik) aralıyor.

Aynı gün Yeldeğirmeni Sanat Merkezinde Nilüfer Verdi Trio – Playing Tunes for Peace ile Türkiye’nin ilk kadın caz piyanistinden barış için notalar yükseliyor (Misha Pashkov, Burak Reşit Cihangirli eşlik ediyor). Program şöyle devam ediyor:

28 Eylül

Maya Perest – Sakıp Sabancı Müzesi: Anadolu öğeleri ile dünya müziğinin “modern şaman” sesi.

Kind of Six – Yeldeğirmeni Sanat Merkezi: Nardis Genç Caz Müzisyeni Yarışması’nın ödüllü dörtlüsü öncülüğünde genç cazın taze nefesi.

Raül Refree “El Espacio Entre” – Yeldeğirmeni Sanat: Yeni flamenkonun deneysel sesi; piyano, gitar, sampler ve Núria Andorrà’nın perküsyonuyla sınırları gevşeten bir performans.

30 Eylül

Moda All Saints Kilisesi. Ahmet Ali Arslan “Manastır”: Alan kayıtlarıyla doğaçlamanın kesiştiği bir sahne; Barış Demirel, İdil Meşe, Volkan İncüvez ve Berke Can Özcan konuklarıyla genişleyen ses evreni.

Bant Mag. / Havuz’da Beni Bu Şarkılar Mahvetti – Özel (Ayben, 3pillie, Aydın Dorsay) ve Sista Sound presents buluşmalarıyla ritim, söz ve doğaçlama aynı sofrada.

1 Ekim

Berkay Sümbül Quintet – Bova: Genç bir davulcunun kolektif enerjisi.

Yeşim Pekiner Quintet “Reflections on a Jade” – Nardis: Ballad’lardan bossalara uzanan duru bir iç yolculuk.

Batu Şallıel & İstanbul Swing Cats – Pera 77: 1950’ler New York kulüp ruhunu İstanbul’a taşıyan swing ve hard bop coşkusu.

Grup Ses

Ustalar

Chief Adjuah (Christian Scott) – 2 Ekim, Zorlu PSM: “Stretch Music” ile cazın geleceğine açılan kapı.

RYMDEN (Bugge Wesseltoft, Dan Berglund, Magnus Öström) – 8 Ekim, Zorlu PSM: İskandinav üçlüsünden yoğun, sinematik bir set.

Eliane Elias – 10 Ekim, Zorlu PSM: Brezilya kökleriyle caz virtüözitesi aynı bedende.

Aaron Parks Little Big – 12 Ekim, Zorlu PSM: Türler ötesi modern cazın berrak örneği.

Kıtalararası sesler

Niechęć “Distaste” – 2 Ekim, Frankhan: Elektronikle jazz-noir buluşması.

Jazz Meets Rap – 3 Ekim, Alan Kadıköy: Üç nefesli düzenlemenin groove’u; Da Poet’in pikapları, Ayben, Melis Karaduman, Spade427 ve 3pillie’nin sözleriyle taze bir füzyon.

All Night Jazz: Jitwam, Chez Damier, Grup Ses – 3 Ekim, Frankhan: Gece boyu dans.

Enji – 4 Ekim, Salon İKSV: Moğol gelenekleri, folk ve cazın ince sarmalı.

Kinga Głyk – 10 Ekim, Frankhan: Avrupa cazının genç bas virtüözü.

Bohren Und Der Club Of Gore – 11 Ekim, Borusan Müzikevi: Karanlık, atmosferik “dark jazz”ın öncüleri.

Brandee Younger Trio – 11 Ekim, Zorlu PSM: Arpın cazdaki yeni sözü.

Paneller, atölyeler, çocuklar

Caz Ağı Paneli – 4 Ekim, Salon İKSV: Türkiye’de cazın medyadaki görünürlüğü; Ece Ulusum moderasyonunda, Zuhal Focan, Leyla Diana Gücük, Feridun Ertaşkan.

Üretim Kaydı Atölyesi – 4 Ekim, Zuhal Müzik Kanyon: Esra Ece Kuleci yürütücülüğünde; konuk Maya Perest ile yaratım süreçlerinin kaydını tutmak.

Çılgın Çocuk Orkestrası – 4 Ekim, Akatlar KM (9–12 yaş) & 5 Ekim, Bağlarbaşı KM (6–9 yaş): Soundpainting ile doğaçlamanın oyunla buluşması.

Ali Perret “Octopus Band” – 4 Ekim, Akatlar KM: Sekiz kişilik modern “caz fanfare”in dünya prömiyeri.

Legendary Hammond Trio & Konuklar – 5 Ekim, Bağlarbaşı KM: Önder Focan & Yavuz Darıdere üçlüsü; Taha Maral ve Ceren Temel eşlikli özel gece.

Caz Tarihinin Dönüm Noktaları – 5 Ekim, Bağlarbaşı KM: Hakan Rauf Tüfekçi moderasyonunda kısa bir tarih turu.

Caz Dinleme Kulübü: Caz ve Sinemada Gerilim – 11 Ekim, Postane: Doğukan Şayan ve Hakan Bıçakçı ile dinleme-düşünme pratiği.

Edebiyat ve Caz – 11 Ekim, ARTER: Hülya Tunçağ moderasyonunda; İnci Aral ve Esra Kayıkçı ile yazın-ses ilişkisi.

Mehmet Uluğ Gecesi

9 Ekim, ARTER: Adam Rudolph’un liderliğinde; Okay Temiz, Hacı Tekbilek, Sumru Ağıryürüyen, Özlem Kaya, Sıla Gerbağa, Orçun Baştürk, Jesper Egelund, Marco Cappelli ile kültürlerarası bir ortak dil. Şehre bıraktığı izlerle anılan Mehmet Uluğ’a güçlü bir selam.