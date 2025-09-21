Şehrin Caz Hali 35 yaşında: Akbank Caz Festivali için geri sayım başladı
27 Eylül’den itibaren İstanbul’un farklı sahnelerinde 200’ü aşkın müzisyen buluşuyor. Açılışı İlhan Erşahin’s İstanbul Sessions yaparken Eliane Elias’tan RYMDEN’e, Chief Adjuah’dan Brandee Younger’a konserler, paneller, atölyeler yer alacak.
İstanbul’un müzikal hafızasında 35 yıldır açılan sayfaların bir yenisi başlıyor. Akbank Sanat ile BKM organizasyonunda gerçekleşen 35. Akbank Caz Festivali, 27 Eylül – 12 Ekim tarihleri arasında “Şehrin caz hali”ni bir kez daha sahneye taşıyor. Yalnızca konserlerden ibaret olmayan, söyleşiler ve atölyelerle genişleyen program; efsanelerle genç yetenekleri yan yana getirerek şehrin ritmini büyütüyor.
Açılış İlhan Erşahin’le
New York’un yeraltı enerjisini İstanbul’un melodileriyle buluşturan İlhan Erşahin; Alp Ersönmez (bas), Turgut Alp Bekoğlu (davul) ve İzzet Kızıl’la (perküsyon) festivalin kapısını yüksek eklektizmle (seçmecilik) aralıyor.
Aynı gün Yeldeğirmeni Sanat Merkezinde Nilüfer Verdi Trio – Playing Tunes for Peace ile Türkiye’nin ilk kadın caz piyanistinden barış için notalar yükseliyor (Misha Pashkov, Burak Reşit Cihangirli eşlik ediyor). Program şöyle devam ediyor:
28 Eylül
Maya Perest – Sakıp Sabancı Müzesi: Anadolu öğeleri ile dünya müziğinin “modern şaman” sesi.
Kind of Six – Yeldeğirmeni Sanat Merkezi: Nardis Genç Caz Müzisyeni Yarışması’nın ödüllü dörtlüsü öncülüğünde genç cazın taze nefesi.
Raül Refree “El Espacio Entre” – Yeldeğirmeni Sanat: Yeni flamenkonun deneysel sesi; piyano, gitar, sampler ve Núria Andorrà’nın perküsyonuyla sınırları gevşeten bir performans.
30 Eylül
Moda All Saints Kilisesi. Ahmet Ali Arslan “Manastır”: Alan kayıtlarıyla doğaçlamanın kesiştiği bir sahne; Barış Demirel, İdil Meşe, Volkan İncüvez ve Berke Can Özcan konuklarıyla genişleyen ses evreni.
Bant Mag. / Havuz’da Beni Bu Şarkılar Mahvetti – Özel (Ayben, 3pillie, Aydın Dorsay) ve Sista Sound presents buluşmalarıyla ritim, söz ve doğaçlama aynı sofrada.
1 Ekim
Berkay Sümbül Quintet – Bova: Genç bir davulcunun kolektif enerjisi.
Yeşim Pekiner Quintet “Reflections on a Jade” – Nardis: Ballad’lardan bossalara uzanan duru bir iç yolculuk.
Batu Şallıel & İstanbul Swing Cats – Pera 77: 1950’ler New York kulüp ruhunu İstanbul’a taşıyan swing ve hard bop coşkusu.
Ustalar
Chief Adjuah (Christian Scott) – 2 Ekim, Zorlu PSM: “Stretch Music” ile cazın geleceğine açılan kapı.
RYMDEN (Bugge Wesseltoft, Dan Berglund, Magnus Öström) – 8 Ekim, Zorlu PSM: İskandinav üçlüsünden yoğun, sinematik bir set.
Eliane Elias – 10 Ekim, Zorlu PSM: Brezilya kökleriyle caz virtüözitesi aynı bedende.
Aaron Parks Little Big – 12 Ekim, Zorlu PSM: Türler ötesi modern cazın berrak örneği.
Kıtalararası sesler
Niechęć “Distaste” – 2 Ekim, Frankhan: Elektronikle jazz-noir buluşması.
Jazz Meets Rap – 3 Ekim, Alan Kadıköy: Üç nefesli düzenlemenin groove’u; Da Poet’in pikapları, Ayben, Melis Karaduman, Spade427 ve 3pillie’nin sözleriyle taze bir füzyon.
All Night Jazz: Jitwam, Chez Damier, Grup Ses – 3 Ekim, Frankhan: Gece boyu dans.
Enji – 4 Ekim, Salon İKSV: Moğol gelenekleri, folk ve cazın ince sarmalı.
Kinga Głyk – 10 Ekim, Frankhan: Avrupa cazının genç bas virtüözü.
Bohren Und Der Club Of Gore – 11 Ekim, Borusan Müzikevi: Karanlık, atmosferik “dark jazz”ın öncüleri.
Brandee Younger Trio – 11 Ekim, Zorlu PSM: Arpın cazdaki yeni sözü.
Paneller, atölyeler, çocuklar
Caz Ağı Paneli – 4 Ekim, Salon İKSV: Türkiye’de cazın medyadaki görünürlüğü; Ece Ulusum moderasyonunda, Zuhal Focan, Leyla Diana Gücük, Feridun Ertaşkan.
Üretim Kaydı Atölyesi – 4 Ekim, Zuhal Müzik Kanyon: Esra Ece Kuleci yürütücülüğünde; konuk Maya Perest ile yaratım süreçlerinin kaydını tutmak.
Çılgın Çocuk Orkestrası – 4 Ekim, Akatlar KM (9–12 yaş) & 5 Ekim, Bağlarbaşı KM (6–9 yaş): Soundpainting ile doğaçlamanın oyunla buluşması.
Ali Perret “Octopus Band” – 4 Ekim, Akatlar KM: Sekiz kişilik modern “caz fanfare”in dünya prömiyeri.
Legendary Hammond Trio & Konuklar – 5 Ekim, Bağlarbaşı KM: Önder Focan & Yavuz Darıdere üçlüsü; Taha Maral ve Ceren Temel eşlikli özel gece.
Caz Tarihinin Dönüm Noktaları – 5 Ekim, Bağlarbaşı KM: Hakan Rauf Tüfekçi moderasyonunda kısa bir tarih turu.
Caz Dinleme Kulübü: Caz ve Sinemada Gerilim – 11 Ekim, Postane: Doğukan Şayan ve Hakan Bıçakçı ile dinleme-düşünme pratiği.
Edebiyat ve Caz – 11 Ekim, ARTER: Hülya Tunçağ moderasyonunda; İnci Aral ve Esra Kayıkçı ile yazın-ses ilişkisi.
Mehmet Uluğ Gecesi
9 Ekim, ARTER: Adam Rudolph’un liderliğinde; Okay Temiz, Hacı Tekbilek, Sumru Ağıryürüyen, Özlem Kaya, Sıla Gerbağa, Orçun Baştürk, Jesper Egelund, Marco Cappelli ile kültürlerarası bir ortak dil. Şehre bıraktığı izlerle anılan Mehmet Uluğ’a güçlü bir selam.