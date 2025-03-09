Show of Hands Festival 2025 için geri sayım

Doğaçlama müziğe odaklanan Show of Hands Müzik Festivali, bu yıl altıncı kez müzikseverlerle buluşmaya hazırlanıyor. A.K. Müzik ve Hermes Records iş birliğiyle düzenlenen festival, 23-26 Nisan tarihleri arasında ARTER'de gerçekleştirilecek. Bu yılın programında caz ve çağdaş müzik sahnesinin önde gelen 11 sanatçısı, solo ve duo performanslarıyla sahne alacak. Festival, sanatçılar ve izleyiciler arasında doğrudan etkileşim kurmayı hedefleyen yapısıyla dikkat çekiyor. Müzikseverler, doğaçlama müziğin sınırsız dünyasında farklı türleri ve sanatsal yaklaşımları deneyimleme fırsatı bulacak.

Sahne alacak sanatçılar

Bu yıl festivalde sahne alacak sanatçılar arasında Büşra Kayıkçı, Han Bennink, Berke Can Özcan, Michel Godard, Håkon Kornstad, Arve Henriksen, François Couturier, Joris Roelofs, Louis Sclavis, Soheil Peyghambari ve Tania Giannouli gibi uluslararası alanda tanınan isimler bulunuyor. Konserler ise şöyle: 23 Nisan: Soheil Peyghambari (Basklarnet) & Büşra Kayıkçı (Piyano) / 24 Nisan: Han Bennink (Davul) & Joris Roelofs (Basklarnet), François Couturier (Piyano) / 25 Nisan: Michel Godard (Tuba & Serpent) & Louis Sclavis (Basklarnet), Håkon Kornstad (Saksofon) / 26 Nisan: Arve Henriksen (Trompet) & Berke Can Özcan (Perküsyon), Tania Giannouli (Piyano)

Paneller ve film gösterimleri

Festival kapsamında düzenlenecek panellerde müzik dünyasının güncel konuları ele alınacak:

"Sahnemi Nasıl Bulurum?" (23 Nisan) / "Yapay Zekâ ve Müzik" (25 Nisan) / "Ne Kadar Müziğe İhtiyacımız Var?" (26 Nisan) / "Ryuichi Sakamoto: Coda" belgeseli ise 24 Nisan'da Arter Oditoryumu’nda izleyicilerle buluşacak. Festival hakkında detaylı bilgi ve bilet satışı için www.sohfest.com ve https://mobilet.com/tr/ adresleri ziyaret edilebilir.