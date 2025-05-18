TEGV’in 30. yılına özel ürünler TEGV Dükkân’da satışta

Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı (TEGV), 30. kuruluş yıl dönümünü özel ürünlerle kutluyor. “Bir Çocuk Değişir, Türkiye Gelişir” sloganıyla Cumhuriyetin değerlerine bağlı, çağdaş nesiller yetiştirmek için çalışan TEGV, 30. yıla özel tasarlanan ürünleri www.tegvdukkan.com adresinde satışa sundu. 30. yıl kokulu mum, logolu cam şişe, termos, bel çantası, TEGV’li çocukların tasarladığı kupa, tükenmez kalem ve eğitime destek kartları gibi ürünler, hediye arayanlar için anlamlı bir seçenek sunuyor. TEGV Dükkân’da ayrıca doğum günü, yılbaşı, nikah ve kurumsal etkinlikler için geniş bir hediye kataloğu bulunuyor. Çanta, cüzdan, anahtarlık, not defteri ve kitap ayracı gibi çeşitli ürünler, kullanıcı dostu platformda yüksek kaliteyle sunuluyor. Bu ürünlerin satışından elde edilen gelir, TEGV’in çocuklara sunduğu eğitim masraflarına destek oluyor.

“Daha fazla çocuğa ulaşacağız”

TEGV Dükkân Ürün Yöneticisi Ebru Yavuz, 30. yıl ürünleriyle ilgili şunları söyledi:

“TEGV Dükkân olarak bağışçılarımızın mutlu anlarına eşlik ederken, bu anları çocuklarımız için eğitime dönüştürüyoruz. 30. yılımıza özel anlamlı ve özgün ürünlerle daha fazla kişiye ulaşmayı hedefliyoruz. Her alışveriş, bir çocuğun hayatına umut oluyor. Bağışçılarımızla kurduğumuz bu köprüyü güçlendirerek, daha fazla çocuğun eğitim yolculuğuna katkı sunmaya devam edeceğiz.”