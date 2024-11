TEMA Vakfı: Sağlıklı yaşam için sağlıklı topraklara ihtiyacımız var!

Takip Et

TEMA Vakfı, bu yıl 11-17 Kasım tarihleri arasında gerçekleşecek Erozyonla Mücadele Haftası'nı "Sağlıklı Toprak, Sağlıklı Yaşam" sloganıyla karşılıyor. Vakfın Yönetim Kurulu Başkanı Deniz Ataç, "Toprak, gezegenimizin yaşam kaynağı. Aldığımız her nefeste, tükettiğimiz gıdada ve içtiğimiz her yudum suda toprak var. Ancak erozyon, iklim krizi ve sürdürülebilir olmayan tarım uygulamaları nedeniyle topraklarımız büyük tehdit altında. Her yıl 642 milyon ton toprak erozyona uğruyor. Topraklarımızın sağlığını korumak bir tercih değil, hepimizin sorumluluğu" diyerek toprağın önemini vurguluyor.

Hafta boyunca TEMA Vakfı tarafından çevrim içi seminerler, geleneksel Toprak Yürüyüşü, stant çalışmaları ve eğitim sunumları gibi çeşitli etkinlikler düzenlenecek.

12 milyon hektar tarım toprağı…

Tükettiğimiz gıdanın yüzde 95'inin topraktan sağlandığını ifade eden Deniz Ataç "Ne yazık ki erozyon, ormansızlaşma, yanlış arazi kullanımı, kirlilik gibi faktörler toprak sağlığını tehdit ederek verimliliğini ve yetiştirilen tarım ürünlerinin besin değerini azaltıyor. Her yıl yaklaşık 12 milyon hektar tarım toprağı bozuluma uğrayarak sağlığını, üretkenliğini kaybediyor ve bu durum, hem gıda güvenliğimizi hem de insanların yaşam kalitesini olumsuz etkiliyor. Birleşmiş Milletler'in 2023 Dünya Gıda Güvenliği Raporu'na göre, dünya genelinde 2.33 milyar insan yetersiz beslenirken, her 11 kişiden biri açlık çekiyor. Yetersiz beslenme sadece fiziksel sağlığı değil, ruhsal sağlığı da olumsuz etkiliyor" diyor.

Toprak bozulumu

Toprak bozulumu, toprağın biyolojik çeşitliliğini koruma, azot ve karbon döngüsü, su döngüsü ve iklim düzenleme gibi işlevlerini olumsuz etkileyerek gezegenin sağlığını da tehdit ediyor. Toprak sağlığını tehdit eden en büyük unsurların başında erozyon olduğunu vurgulayan Deniz Ataç, "Erozyon, toprağın en üretken ve bitki besin elementleri bakımından en zengin kısmı olan üst toprağı yok ediyor. Her yıl, tarım arazilerinin verimliliği için büyük öneme sahip azotta 23-42 milyon ton, fosforda ise 14.6-26.4 milyon ton kayba yol açan erozyon, 2,8 milyar ton karbon dioksit (CO₂) salınımına sebep oluyor. Toprak verimsizleştikçe kimyasal gübre kullanımı artıyor. Bu durum, iklim krizinin derinleşmesine, suların kirlenmesine ve biyolojik çeşitliliğin azalmasına yol açıyor" diye devam ediyor.

Deniz Ataç

Toprak sağlığı

TEMA Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Deniz Ataç, günümüzde sağlıklı ve verimli toprağa olan ihtiyacın her geçen gün arttığının altını çizerek "Erozyon, iklim krizi ve sürdürülebilir olmayan tarım uygulamaları gibi tehditlerle karşı karşıya kalan topraklarımız, geleceğimizin teminatıdır. Her yıl 642 milyon ton toprak erozyona uğrarken, topraklarımızın sağlığını korumak bir tercih değil, hepimizin sorumluluğudur" diyerek "erozyonla mücadeleyi ülke çapında bir öncelik haline getirmeliyiz. Unutmayalım ki, sağlıklı toprak, sağlıklı bir yaşamın temelidir" ifadeleriyle sağlıklı bir gelecek için hep birlikte hareket etmenin önemini vurguluyor.

Farkındalık çalışmaları

Kurulduğu günden bu yana Türkiye'nin dört bir yanında erozyonla mücadele, ağaçlandırma, sürdürülebilir tarım uygulamalarının yaygınlaştırılması ile ekosistem ve arazi tahribatlarının önlenmesi için çalışmalarını sürdüren TEMA Vakfı, bu yıl Erozyonla Mücadele Haftası kapsamında özellikle çocuklar ve gençler için eğitim sunumları ve çevrim içi seminerlerle çevre farkındalığını artırmayı hedefliyor.