Timur Selçuk şarkıları danslarla sahnede

Mercan Selçuk Dans Topluluğu (MSDT), Dünya Dans Günü haftasında “Babamın Şarkıları” eseri ile 27 Nisan’da, Cemal Reşit Rey Konser Salonu’nda dans ve sanatseverlerin karşısına çıkacak. Klasikleşmiş Timur Selçuk şarkılarının, Mercan Selçuk’un koreografisi ve MSDT dansçılarının performanslarıyla sahneye yansıdığı modern bale eseri, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve İBB Kültür’ün katkılarıyla ücretsiz gerçekleşecek; Biletinial uygulamasından gösteri için davetiye oluşturulabilecek.

Bale Sanatçısı, Koreograf Mercan Selçuk’un, 2020 yılında kaybettiğimiz Timur Selçuk’un unutulmaz şarkılarını klasik bale ve modern dans sanatıyla yorumladığı “Babamın Şarkıları”, Münir Nurettin Selçuk’tan bugüne üç nesildir süren sanat yolculuğunun bir izdüşümü olarak sahneye yansıyor.

Timur Selçuk ve Mercan Selçuk

Mercan Selçuk’un, Timur Selçuk’un “İspanyol Meyhanesi”, “Beyaz Güvercin”, “Ayrılanlar İçin”, “Ekonomi Bilmecesi”, “Karantinalı Despina” gibi klasikleşmiş şarkılarına yaptığı klasik bale ve modern dans koreografileri MSDT dansçılarının performanslarıyla sahneleniyor. Her temsilde, repertuvara sürpriz yeni bölümler ekleniyor.