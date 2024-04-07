“Tulipomania/Lale Çılgınlığı” sergisi

1630'larda Hollanda'nın müreffeh ticaret şehirlerine gelen ziyaretçiler; büyüleyen, hassas ve egzotik bir Doğu ithali olan lale çılgınlığına yakalandılar. Nadir çiçek soğanları inanılmaz ve sürekli artan meblağlarla el değiştirdi, ta ki tek bir lale soğanı bir evin maliyetinden daha yüksek fiyatlara satılıncaya kadar. Tarihçiler bu döneme “Tulı̇pomanı̇a” yani “Lale Çılgınlığı” adını verdiler.

İstanbul Lale Müzesi’ndeki Tulı̇pomanı̇a Sergisi lalenin, Orta Asya’nın rüzgârlı bozkırlarındaki kökenlerinden İstanbul’un yemyeşil imparatorluk bahçelerine uzanan serüveninin; Avrupa'nın en imrenilen ve en güzel çiçeği olarak uyandırdığı olağanüstü̈ tutkuların günümüz sanatına etkisini anlatan canlı bir sergi.

Hem doğu hem batıda yeri özel

İstanbul Lale Vakfı’nın (İLAV) koordinasyonunu üstlendiği, küratörlüğünü Ali Bakova’nın yaptığı Tulı̇pomanı̇a Sergisi’nde AI Art - Yapay Zekâ Sanatı, CodeArt, video enstalasyon, mekâna özel üretilen VR-Virtual Reality gibi günümüz çağdaş̧ yaklaşımları geleneksel sanat yaklaşımları ile birlikte kullanıldı.

Serginin küratörlüğünü yapan Ali Bakova, lalenin hem Doğu hem de Batı'da özel ve önemli bir yeri olduğunu söyledi. Avusturyalı diplomat Ogier Ghislain de Busbecq'in, Kanuni Sultan Süleyman'ın bahçesini gezdikten sonra laleye hayran kaldığını belirtti. Bakova, "Onun da çabalarıyla lale Hollanda'ya gidiyor. Batı'nın Doğu'yu merakının da bir yansıması olarak laleye ilişkin büyük bir çılgınlık başlıyor. Lale, Amsterdam'da bir apartman fiyatına ulaşıyor ve dünyanın ilk borsası lale üzerine yine Hollanda'da kuruluyor" dedi.

Bakova, aynı dönem Osmanlı'da da lale pazarının yükseldiğine işaret ederek, "Bu dönem Osmanlı'nın Avrupa kültürüne öykündüğü ama zevkin de yükseldiği zamanlar. Dolayısıyla lale, bir yanda güzellik ve estetiğin, bir yanda ise çökmüş bir borsanın temsili olarak karşımıza çıkıyor. Tarihçiler bu dönemi "Tulipomania" olarak adlandırıyor” dedi.

Lale Müzesi’nden seçkilerin de yer alacağı, aralarında Muammer Yanmaz, Genco Gülan, Tijen Samuray, Can Akerson, Chiara de Rocchi, Sıla Şehrazat Yücel, Leyla Taranto, Gürkan Yücel, Tunchan Kalkan, Ana Corbero, United Gode, Crea Art, Serhan Gürkan, Nil Bökesoy, Serdar Çongar gibi ulusal ve uluslararası 55 sanatçı ve tasarımcının 200 eserinin sergileneceği Tulipomania Sergisi 14 Nisan tarihine kadar gezilebilir.