  1. Ekonomim
  2. Yaşam Keyfi
  3. Türkiye İş Bankası Resim Heykel Müzesi’nde yeni sergi: “Yan Yana”
Takip Et

Türkiye İş Bankası Resim Heykel Müzesi’nde yeni sergi: “Yan Yana”

Sanat dünyamızın iki çiftinin üretimleri “Yan Yana” başlıklı sergide bir araya geldi. Melahat ve Eşref Üren ile Eren ve Bedri Rahmi Eyüboğlu’nun eserleri mektuplar, şiirler, eskizler ve belgeler eşliğinde, çok katmanlı bir sanat anlatısına dönüşüyor.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Türkiye İş Bankası Resim Heykel Müzesi’nde yeni sergi: “Yan Yana”
Takip Et

Türkiye İş Bankası Resim Heykel Müzesi’nde yeni sergi: “Yan Yana” - Resim : 1

Türkiye İş Bankası Resim Heykel Müzesi’nin süreli yeni sergisi sanatseverlerle buluştu. “Yan Yana” başlıklı sergi, Melahat ve Eşref Üren ile Eren ve Bedri Rahmi Eyüboğlu’nun yapıtlarını aynı mekânda, birbirini tamamlayan bir kurgu içinde sunuyor.
Müzenin üçüncü katında Dr. Öğr. Üyesi Ali Kayaalp’in küratörlüğünü üstlendiği bölümde Üren çiftinin eserleri, ikinci katta ise Ömer Faruk Şerifoğlu’nun küratörlüğünde Eyüboğlu çiftinin üretimleri yer alıyor. Böylece, iki ayrı sergi bir bütün olarak “beraber” ve “tek başına” olma hâlleriyle izleyiciye ulaşıyor.

Sadece resim değil

“Yan Yana”, resimlerle sınırlı kalmıyor. Sanatçıların özel hayatlarına ve yaratım süreçlerine ışık tutan mektuplar, karikatürler, şiirler, eskizler ve belgeler de izleyiciyle buluşuyor. Bu çok katmanlı yaklaşım, sergiyi yalnızca bir görsel deneyim olmaktan çıkararak, aynı zamanda edebiyatla, tarihle ve kişisel anlatılarla beslenen bir sanat yolculuğuna dönüştürüyor.

Türkiye İş Bankası Resim Heykel Müzesi’nde yeni sergi: “Yan Yana” - Resim : 2

Çok sesli bir anlatı

Serginin merkezinde yalnızca bir çiftler hikâyesi değil, dört ayrı sanatçının birbirine dokunan ama aynı zamanda kendi kulvarında ilerleyen yolculuğu var. Melahat Üren’in duyarlılığı, Eşref Üren’in resimsel anlatımıyla birleşiyor; Eren Eyüboğlu’nun üretkenliği, Bedri Rahmi’nin çok yönlü sanat kişiliğiyle diyalog kuruyor. Bu birliktelik, Türk sanat tarihine çok sesli bir bakış sunuyor.

Kadın emeğine vurgu

İş Sanat Genel Müdürü Zuhal Üreten, müzenin 3. yılını bu sergiyle kutladıklarını belirterek, kadın sanatçıların üretimine odaklanmanın önemini şu sözlerle vurguladı:
“Melahat ve Eşref Üren ile Eren ve Bedri Rahmi Eyüboğlu’nun eserlerini ‘güzellikleri ve zorluklarıyla sanatı ve hayatı paylaşmak’ parantezinde izleme imkânı sunan bu iki paralel sergide, kadın sanatçıların üretimine daha güçlü bir odaklanma kendini hissettiriyor. Bu odaklanmanın, sanatta ve hayatta kadın emeğinin yoluna ışık vermesini diliyorum.”

Üreten ayrıca Füreya Koral, Mihri Hanım, Aliye Berger, Azade Köker ve Semiha Berksoy gibi sanat tarihimizin önemli kadın temsilcilerinin eserlerinin de koleksiyona yakın dönemde eklendiğini ve müzenin kalıcı sergisinde görülebileceğini hatırlattı.

Türkiye İş Bankası Resim Heykel Müzesi’nde yeni sergi: “Yan Yana” - Resim : 3

Ziyaret bilgileri

10 Temmuz 2026’ya kadar görülebilecek olan “Yan Yana” sergisi, İstanbul Kültür Yolu Festivali süresince ücretsiz ziyaret edilebilecek. Müze; salı–cuma günleri 10.00–19.00, cumartesi ve pazar günleri ise 12.00–19.00 arasında sanatseverleri ağırlıyor.

Şehrin Caz Hali 35 yaşında: Akbank Caz Festivali için geri sayım başladıŞehrin Caz Hali 35 yaşında: Akbank Caz Festivali için geri sayım başladıYaşam Keyfi

 

Yaşam Keyfi
Şehrin Caz Hali 35 yaşında: Akbank Caz Festivali için geri sayım başladı
Şehrin Caz Hali 35 yaşında: Akbank Caz Festivali için geri sayım başladı
Contemporary Istanbul 20 yaşında: Bir sanat fuarından çok daha fazlası
Contemporary Istanbul 20 yaşında: Bir sanat fuarından çok daha fazlası
Üç Ayaklı Kedi’nin izinde: 18. İstanbul Bienali sanatseverleri bekliyor
Üç Ayaklı Kedi’nin izinde: 18. İstanbul Bienali sanatseverleri bekliyor
Pera Müzesi’nin 20. yılında “Ortak Duygular” sergileniyor
Pera Müzesi’nin 20. yılında “Ortak Duygular” sergileniyor
100. yılında Sadri Alışık’ın sanatının ışığında
100. yılında Sadri Alışık’ın sanatının ışığında
İstanbul’un tadına dünya dokunuşu: Taste of festivali Türkiye’ye geliyor
İstanbul’un tadına dünya dokunuşu: Taste of festivali Türkiye’ye geliyor