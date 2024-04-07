Türkiye Kültür Yolu Festivalleri, Portakal Çiçeği Karnavalı ile başlıyor

40 bin sanatçının katılması hedeflenen Türkiye Kültür Yolu Festivalleri, 12. Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı ile 13 Nisan’da Adana’da başlıyor. Festival rotalarında başta yaklaşık 80 mekân yer alıyordu. Artan şehir sayısı ile birlikte kapsamı büyüyen festivalde mekân sayısı 2023 yılı itibariyle 500’ün üzerine çıktı. 2024 yılında da yeni eklenen 5 şehirle birlikte etkinlik düzenlenecek mekân sayısının 600’ün üzerine çıkması hedefleniyor.

Festival kapsamında, 30'dan fazla noktada konserler, sergiler, söyleşiler ve her yaşa uygun etkinliklerle dolu dokuz gün boyunca Adana renklenecek. Portakal Çiçeği Karnavalı için şehre gelen çok sayıda gönüllü etkinlik ise karnaval programında yer alacak.

Mert Demir, Haluk Levent, Fatma Turgut, Emircan İğrek, Köfn Merkez Park'ta, Gece Yolcuları, Kafadar gibi birçok farklı müzisyen ve grup ise Atatürk Parkı'nda sahne alacak. İsmail Altunsaray ile Öykü Gürman Atatürk Parkı'nda Neşet Ertaş türkülerini seslendirecek.

Anıt Müze’de veri heykeli

Refik Anadol'un "Makine Halüsinasyonları: Mercan Rüyaları" veri heykeli Anıt Müze'de sergilenecek. Ayrıca, festivale özel olarak üretilen, festival rotasındaki şehirlerin ikonik yapıları ve Türkiye'nin tarih ve kültür zenginliğinin vurgulandığı, "Atatürk Kültür Yolunda" adlı eser, yapay zekâ algoritması kullanılarak Tren Garı'nda festival ziyaretçilerinin beğenisine sunulacak. Eserde, festival rotasındaki 16 şehrin ikonik mimari yapıları, Türkiye'nin tarih ve kültür zenginliğinin önemli birer sembolü olarak sanatseverlerin beğenisine sunulacak. Gelenek ile gelecek arasında bir köprü kurarak sanatın evrensel etkisini vurgulayan "Eskizden Piksele Dijital Sanat: Anadolu Edition" sergisi, restore edilerek müzeye dönüştürülen ve festivale özel hazırlanan birçok sergiye ev sahipliği yapacak olan Milli Mensucat Fabrikası’nda sanatseverlerle buluşacak.

Adana Müze Kompleksi, festival için özel olarak hazırlanan sergilerden “Matraki: Bir Osmanlı Yıldızı’’na ev sahipliği yapacak. Matrakçı Nasuh’un "Beyân-ı Menâzil-i Sefer-i Irâkeyn-i Sultân Süleymân Hân" eserindeki menzil rotası ile Türkiye Kültür Yolu Festivali’nin benzer noktalarından yola çıkarak hazırlanan bu özel sergi Kent Müzesi’nde sanatseverlerin beğenisine sunulacak.

Sanatını, organik kavramı üzerine kurgulayan Fulya Alışır’ın “Odyssey /Arayış” adını verdiği sergisi, Tarım Müzesi’nde olacak. Müze Kompleksi bahçesine kurulan sahnede konserler ve söyleşiler düzenlenecek.

Tiyatro oyunları

“Kadınlar, Filler ve Saireler”, Majestik Tiyatrosu’nu yeniden açmak için büyük bir maceraya atılan beş kadının öyküsünün anlatıldığı “Majestik”, radyo icat ederek zengin olma hayali kuran beş kafadarın başından geçen olayları konu alan “Radyo-yu Hümayun”, bireylerin medya ve toplumsal gerçeklikle olan çatışmalarını dramatik bir şekilde sahneye taşıyan “Yüzleşme”, Amerikan lobotomisinin öncüsü olan Dr Freeman’nın, uyguladığı tedavi yöntemini ülkenin dört bir yanını dolaşarak tanıttığı sırada başına gelenleri anlatan “Lobotomobilin Üç Seferi” festival kapsamında sahnelenecek.

Merkez Park’ta, dokuz gün boyunca içinde birbirinden renkli aktivitelerin, atölye çalışmalarının, sahne gösterilerinin, tiyatroların, oyun alanlarının ve daha birçok etkinliğin yer aldığı “Çocuk Köyü” kurulacak.

Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı’nın Renkli Karnaval Korteji başta olmak üzere, gelenekselleşen Kortej Kostümleri Yarışması, Su Korteji, Portakallı Lezzetler Yarışması, Portakal Çiçeği Halk Koşusu, Rengarenk Fest, Portakal Çiçeği Satranç Turnuvası, Portakal Çiçeği Kamp Alanı Etkinlikleri, TJK - Portakal Çiçeği Koşusu, TJK Pony Club, Lezzet Etkinlikleri, Adana Hediyelikleri Stant Alanları gibi birçok etkinlik de Adana’da karnaval severlerle buluşacak.

Etkinlik, 21 Nisan'a kadar devam edecek…