Ülkemizin önde gelen kültür kurumlarından İş Sanat 25. sezon programını tanıttı

İş Sanat bu yıl çeyrek asra ulaşan etkinliklerinin yeni sezon programını Soho House İstanbul’da düzenlediği bir gece ile tanıttı. Toplantıda İş Sanat Genel Müdürü Zuhal Üreten ve Sanat Yönetmeni Defne Turaç program hakkında bilgi verdiler.

Zuhal Üreten yeni sezon için “Bu sezonumuzda da ülkemizden ve dünyadan çok önemli sanatçılar, orkestralar, genç yetenekler, şiir-hikâye dinletileri İş Sanat izleyicileri ile bir araya geliyor. Yeni sezonumuzda sahne etkinliklerimizle birlikte müzelerimizdeki faaliyetlerimiz de sürüyor. Eminönü’ndeki Türkiye İş Bankası Müzesi ve Ankara’daki İktisadi Bağımsızlık Müzesi’nde yakın zamanda açılan sergilerimizin ardından, birinci yılını kutlamaya hazırlanan Türkiye İş Bankası Resim Heykel Müzemizin de ‘Tat ve Sanat: Lezzetli Resimler’ başlıklı yeni süreli sergisini açmak için gün sayıyoruz. İş Sanat, konser programı, müzeleri ve galerileri ile sanatseverlerle buluşmaya hazır” dedi.

İş Sanat Genel Müdürü Zuhal Üreten

İş Sanat’ın 25. sezonunun yine farklı beğenilere hitap eden zengin bir içerik anlayışıyla hazırlandığını ifade eden Sanat Yönetmeni Defne Turaç şunları söyledi:

“Yeni sezon programımızı seyircilerimizle paylaşmanın heyecanını yaşıyoruz. Bu sezon, uluslararası kariyerlerinde müzik dünyasını kendilerine hayran bırakan dünyaca ünlü piyano sanatçılarımız Güher ve Süher Pekinel ve şef Carlo Tenan yönetimindeki Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası’nın yer alacağı konserle sezonumuzu açıyoruz. Bu özel konserin ardından, sezon boyunca, klasik müzik başta olmak üzere caz ve dünya müziğinin önemli topluluklarını, Grammy ödüllü sanatçıları ve İş Sanat’a özel hazırlanan yerli projeleri programımızda ağırlayacağız.”

Güher ve Süher Pekinel

İş Sanat, Güher ve Süher Pekinel ve şef Carlo Tenan yönetimindeki Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası’nın 7 Kasım Perşembe, 20.30’da İş Kuleleri Salonu’nda vereceği konser ile yeni sezonunu açıyor. İkili, konserde Francis Poulenc’in iki piyano konçertosunu seslendirecek. Leonard Bernstein’ın Candide Uvertürü ile başlayacak konser, Ludwig van Beethoven’ın 7. Senfonisi ile sona erecek.

Cazın yıldız ismi

2015 Grammy Ödülü adayı Kübalı piyanist ve besteci Alfredo Rodríguez, Yarel Hernandez (bas) ve Michael Olivera (davul) ile İş Sanat programında yerini aldı. Ana akım Latin müziği, Latin cazı ve Afro-Küba folk müziğinin harmanlandığı bir repertuvar ile Alfredo Rodríguez Trio konseri, 26 Kasım Salı 20.30’da İş Kuleleri Salonu’nda seyircisiyle buluşacak.

Alfredo Rodríguez Trio

Les Talens Lyriques ve Zoltan Darago

Les Talens Lyriques ile Macar kontr-tenor Zoltan Darago, Johann Sebastian Bach’ın alto ses için yazdığı aryalarından oluşan Bach Arias for Alto projesiyle 5 Aralık Perşembe 20.30’da İş Kuleleri Salonu’nda ilk kez seyircisiyle buluşacak.

Patricia Kopatchinskaja ve Ensemble Resonanz

Patricia Kopatchinskaja teatral sahne performansını 29 Ocak Çarşamba akşamı İş Kuleleri Salonu’na taşıyacak. Kopatchinskaja bu konserde Ensemble Resonanz ile bir araya gelecek. Leoš Janáček, Béla Bartók ve Pauline Oliveros’un eserlerinden bir kolaj ile açılacak konserin repertuvarında Dai Fujikura, J. S. Bach ve Felix Mendelssohn’un eserleri yer alıyor.

Patricia_Kopatchinskaja

Giuseppe Gibboni ve I Solisti di Pavia

I Solisti di Pavia, 26 Şubat Pazartesi akşamı İş Sanat seyircisi ile buluşacak. Topluluk, keman virtüözü Giuseppe Gibboni ile birlikte konser verecek. Ottorino Respighi’den “Antiche danze ed arie per liuto, Suite n.3” ile başlayacak konserde Paganini’nin üç bestesi ile Verdi’nin Mi Minör Yaylı Çalgılar Dörtlüsü seslendirilecek.

Chaarts Chamber Artists

2010 yılında kurulan Chaarts, Avrupa’daki farklı yaylı dörtlülerinin üyelerinden oluşuyor. Topluluk, ünlü rock grubu Grateful Dead’in aynı isimli albümünden ilham alan “The American Beauty Project” kapsamında 17 Nisan Perşembe saat 20.30’da İş Kuleleri Salonu’nda olacak. David Castro Balbi (keman), Vanessa Looss (soprano) ve Axel Herrig’in (bariton) topluluğa eşlik edeceği konserde Gershwin ve Piazzolla’nın eserleri ile 20. yüzyılın ilk yarısından popüler Broadway ve caz parçaları seslendirilecek.

Müzisyen anne-oğul

İş Sanat 8 Mayıs Perşembe akşamı İş Kuleleri Salonu’nda düzenlenecek olan Anneler Günü Resitali’nde müzik dünyasından önemli bir çifti ağırlıyor: Piyanist Elena Bashkirova ve kemancı Michael Barenboim.

Zuhal Olcay

Zuhal Olcay, cazdan kabareye uzanan geniş bir yelpazede hazırladığı repertuvarını, 22 Kasım Cuma akşamı İş Kuleleri Salonu’nda seslendirecek.

Mor ve Ötesi

Mor ve Ötesi, akustik bir performansla İş Kuleleri Salonu’na konuk oluyor. Grup, klasikleşmiş eserleri ve özgün müzikal tarzı ile 11 Aralık Çarşamba 20.30’da.

Minik sanatseverlere

Sahnede oyunculara canlı bir orkestranın da eşlik ettiği “Pat Pat Patara” bu sezona 16 Kasım Cumartesi ve 17 Kasım Pazar tarihlerindeki temsilleri ile merhaba diyecek.

Parlayan Yıldızlar

İş Sanat’ın, genç müzisyenlerin kariyerlerine destek olmak ve sahne deneyimi kazandırmak amacıyla düzenlediği Parlayan Yıldızlar programı 25. sezonda da devam ediyor.

Yepyeni dinletiler

Mehmet Birkiye ve Atilla Birkiye’nin sahneye hazırladığı dinletiler aralık ayından itibaren İş Kuleleri Salonu’nda düzenlenecek.