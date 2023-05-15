Unilever Food Solutions bin 600 şefin öngörüleriyle “Geleceğin Menüleri”ni araştırdı 

Unilever Food Solutions (UFS), 12 ay boyunca üzerinde çalışarak hazırladığı Geleceğin Menü Trendleri 2023 raporunu ayında yayınladı. Raporun hazırlık sürecinde, sayısı 250’yi aşan UFS şefi ile tüm dünyadan bin 600’den fazla şefin öngörüleri dinlendi. Global lansmanı Unilever’in gıda inovasyon merkezi Hive’da gerçekleşen raporun resmi Türkiye lansmanı; dünyadan ve ülkemizden önemli şeflerin ve gıda sektörü uzmanlarının katılımıyla gerçekleştirildi.

“Geleceğin Menü Trendleri”

Unilever Food Solutions; belirlediği trendlerin içinden, her ülkenin beslenme alışkanlıklarına uygun olacak şekilde seçimler yapıyor. Sebzelerin tabakların merkezi hâline geldiği “Karşı Konulmaz Sebzeler”; klasik yemeklerin modernize edilerek sunulduğu “Gelenekten Geleceğe Lezzetler”; paylaşma deneyimine odaklanan “Paylaşmanın Hazzı”; mutfakta azalt ve geri dönüştür misyonunu benimseyen “Düşük Atıklı Menüler” ve zıt tatların popülerleştiği “Lezzet Kontrastı” Türkiye için önerilen beş trend arasında yer alırken diğer trendler “Doğadan Toplanan Yiyecekler”, “İyi Hissettiren Yiyecekler” ve “Bilinçli Protein” olarak belirlendi.”

MSA’da deneyimlendi

Türkiye için belirlenen dört ayrı trende yönelik menüler, dünyadan ve ülkemizden önde gelen şefler tarafından hazırlandı. Menüler; her trend için özel olarak hazırlanmış 4 ayrı odada deneyime sunuldu. Mutfak Sanatları Akademisi’ndeki (MSA) davette, Hive lansmanında da yer alan, Hodan’ın sahibi Şef Çiğdem Seferoğlu ile UFS Global Şefi Joanne Limoanco “Düşük Atıklı Menüler” odasında; Hive lansmanının diğer katılımcılarından Şef Ali Ronay ile UFS Şefi İbrahim Akdeniz “Lezzet Kontrastı” odasında; Alaf’ın sahibi Şef Deniz Temel ile UFS Şefi Taner Boztaş “Gelenekten Geleceğe Lezzetler” odasında; Vegan restoran Bi Nevi Deli’nin sahibi Şef Belkıs Boyacıgil ile UFS Şefi Ronald van-der-Laars “Karşı Konulmaz Sebzeler” odasında menülerini hazırladı.

Davetin sonunda; Eataly Şefi Claudio Chinali ile UFS Şefi Pınar Balpınar, 5. trend olarak belirlenen "Paylaşmanın Hazzı" hakkında keyifli bir sohbet gerçekleştirdi. Rapor, UFS’nin yer aldığı tüm ülkelerde eş zamanlı olarak yayınlandı. Katılımcı olan her ülke için, belirlenen trendler ve uygulanma şekilleri; kendi ülke mutfaklarına ve kültürlerine uygun şekilde önceliklendirildi.