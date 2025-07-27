Yeni menüleri yaz ürünleriyle dolu

Terrazza Italia’da Executive Şef Claudio Chinali’nin yaz aylarına özel hazırladığı yeni menü, İtalyan mutfağının klasik tatlarını modern ve Türk mutfağından ilham alan dokunuşlarla yeniden yorumluyor.

Menüde öne çıkan lezzetler arasında, çıtır enginar ve maydanozla hazırlanan “Giudia” ile 36 saat sous vide pişmiş dana brisket, dijon hardal, kornişon turşu, fermente soğan ve kapari tozuyla zenginleştirilen Bruschetta Pastrami dikkat çekiyor. Mevsim sebzeleri ve pesto sosla sunulan Minestrone çorbası ferah bir başlangıç vaat ederken, ana yemeklerde dana kontrfile, dana bacon, adaçayı ve köz biber salatasıyla hazırlanan Saltimbocca da bulunuyor.

Domates citronette, domates sorbe ve baharatlı ekmek kırıntısıyla sunulan Domates Salatası, manda mozzarella, şeker domates, pesto sos ve Grana Padano ile hazırlanan Pizzetta ile menüdeki yerini alıyor. Ayrıca, beş farklı domates çeşidi, Grana Padano ve fesleğen yağıyla servis edilen Spaghetti di Gragnano da damakları şenlendiriyor. Deniz ürünleri tutkunları için bebek kalamar, Karabiga karidesi, sarı şeker domates sosu, chili biber ve roka ile hazırlanan Calamarata ile semizotu salatası ve acı gremolata sos eşliğinde sunulan Levrek de sunulan lezzetler arasında.

Tatlı severler için ise kayısı sorbe, arı poleni, süt köpüğü ve tuil ile tamamlanan Ballı Panna Cotta, yaz sofralarına hafif ve zarif bir dokunuş katıyor.