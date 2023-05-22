Zeynep Oral’a “Nâzım Hikmet Dostluk Ödülü”

Türk şiirinin evrensel ismi, Türkiye ile Rusya arasındaki ortak değerimiz Nâzım Hikmet’i ölümünün 60. yıldönümünde, hayata gözlerini kapadığı Moskova’da anılıyor. “Nâzım Hikmet Dostluk Ödülü” daha önceki yıllarda yapıldığı gibi yine bir Türk bir de Rus tarafı olmak üzere iki ayrı isme takdim edilecek. Rus tarafında Nâzım Hikmet’in büyük aşkı ve eşi Vera Tulyakova-Hikmet’in kızı, tiyatro bilimci ve Profesör Anna Anatolyevna Stepanova, Türk tarafında ise tiyatro eleştirmeni, gazeteci, yazar ve PEN Yazarlar Derneği Türkiye Başkanı Zeynep Oral, Türkiye ile Rusya arasındaki kültürel bağların gelişmesine ve Nâzım Hikmet’in edebi mirasının korunmasına yönelik katkılarından ötürü ödüllerin sahibi olacaklar.

Onur Akın konseri

3 Haziran Cumartesi günü akşamı Moskova’nın önde gelen gösteri merkezlerinden Russkaya Pesnya’da gerçekleştirilecek anma etkinliği 19.00’da başlayacak ve programda Onur Akın’ın konseri de yer alacak.

Ayrıca Moskova Güzel Sanatlar Koleji Koreografik Halk Dansları Topluluğu, Nâzım Hikmet Anma Etkinliği için farklı ekipler ve koreografilerle hazırlamış oldukları dans gösterileri sunacak.