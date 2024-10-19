Avrupa Yakası'nın 'Kubilay'ı Vural Çelik'in ölüm nedeni belli oldu
Avrupa Yakası dizisindeki "Kubilay" karakteriyle hafızalara kazınan oyuncu Vural Çelik'in kalp krizi sonucu öldüğü belirtildi.
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Üsküdar'daki evinde yaşamını yitiren 51 yaşındaki oyuncu Vural Çelik'in ölüm nedeni belli oldu. Ünlü oyuncunun kalp krizi geçirdiği öğrenildi.
Basın mensuplarına konuşan menajeri Birol Güven, "Olaydan 2 gün önce de rahatsızlandı hastaneye gitti ve serum fotoğrafını zaten paylaşmıştı. Adli Tıp kesin sonucu söyleyecek ama kalp krizi gibi gözüküyor" dedi.
Yapılan incelemede Çelik'in kalp krizi geçirdiği belirlendi.
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