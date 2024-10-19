Avrupa Yakası'nın 'Kubilay'ı Vural Çelik'in ölüm nedeni belli oldu

Üsküdar'daki evinde yaşamını yitiren 51 yaşındaki oyuncu Vural Çelik'in ölüm nedeni belli oldu. Ünlü oyuncunun kalp krizi geçirdiği öğrenildi.

Basın mensuplarına konuşan menajeri Birol Güven, "Olaydan 2 gün önce de rahatsızlandı hastaneye gitti ve serum fotoğrafını zaten paylaşmıştı. Adli Tıp kesin sonucu söyleyecek ama kalp krizi gibi gözüküyor" dedi.

Yapılan incelemede Çelik'in kalp krizi geçirdiği belirlendi.