Beyoğlu'nun simge mekanlarından Markiz Pastanesi tekrar açılıyor

Beyoğlu’nda, İstiklal Caddesi’nin tarihi ve en ünlü mekanlarından birisi olarak bilinen Markiz Pastanesi'nin yeniden açılacağı öğrenildi.

Oksijen'den Senem Bal Ay'ın haberine göre; 1940’ta Passage Oriental’in (Şark Pasajı) girişinde, eski Lebon Pastanesi’nin yerinde Avedis Ohanyan Çakır tarafından açılan Markiz Pastanesi edebiyatçıların, akademisyenlerin sıkça geldiği bir mekan haline gelmişti.

2021’de İBB Miras ekibi Markiz’in cephesini bir bakımdan geçirirken “Tekrar açılacak mı, geri dönecek mi?” soruları akıllara gelmişti.

Markiz’i satın alan iki şirketten birinin yönetim kurulu üyesi Ömer Esen, “Markiz’le bizim buluşmamız aslında seneler önce gerçekleşti. Esen ve Erkul aileleri olarak, Markiz’in son mal sahipleri, İngiltere merkezli Doğu Avrupa Gayrimenkul Fonu yöneticileri ile olan sıcak ilişkimiz, seneler boyunca ticari ve sosyal etkileşimler doğurdu. Eskiden ziyaretçisi olduğumuz Markiz için geçen 5 sene boyunca sıkı pazarlıklarda bulunduk ve sonunda alımı sonuçlandırdık” dedi

"Orijinal düzeni ve tasarımı ile birlikte..."

Markiz ileride tamamen açıldığında ise tarihinde, Lebon’dan başlamak üzere olduğu gibi detaycı pastane kültürünü tekrar günümüze taşıyacağın belirten Ömer Esen, Markiz’i heyecanla bekleyenlere ise şunları söyledi:

“Araştırmalarımız ve destek veren değerli kişiler sayesinde oluşturduğumuz arşivlerden elde ettiğimiz çıkarımlar sayesinde orijinal menüsüne sadık kalarak, orijinal düzeni ve tasarımı ile birlikte, oluşturduğu servis kültürü ve kalitesini de koruyarak açacağız pastaneyi.

Burada kullanılan malzemelerden sunum takımlarına, vitrin tasarımlarından çalışanlarımızın üniformalarına kadar her şey çok özenli olacak. Günümüzde alışılagelmiş düzenin aksine Haldun Taner’in deyişiyle ‘Burada her masa kendi başına bir adadır’ ruhunu tekrar kazandırmayı amaçlayacağız.

Ayrıca Markiz web sitesini aktif hale getirerek Markiz’de vakit geçirmiş insanların hatıralarını paylaşabilmelerini ve ileride bunların bir anı defterine dönüşmesini sağlayacağız.”