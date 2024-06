Can Kıraç kimdir? Koç Holding'in acı günü... Can Kıraç hayatını kaybetti

Can Kıraç kimdir? Türkiye'nin yetiştirmiş olduğu en önemli isimlerden biri olan Can Kıraç, 96 yaşında yaşamını yitirdi. Koç Holding, Otokoç, Egemak ve Koç Ticaret'in organizasyonlarında etkin rol oynayan Can Kıraç, gelen son habere göre hayatını kaybetti. Peki Can Kıraç kimdir, neden öldü? İşte tüm ayrıntılar...

Can Kıraç, 22 Mayıs 1927 yılında Ankara'da doğmuştur. Türk iş insanı, yönetici ve mühendistir. Koç Holding'in kuruluşunda ve büyümesinde rol almış, idare ve yönetiminde yer almış, otomotiv grubunun başkanlığını yürütmüştür.

Wikipedia'da yer alan bilgilere göre, Kıraç, 22 Mayıs 1927 tarihinde, Türkiye'nin ilk ziraat mühendislerinden Ali Numan Kıraç ile Semiha Kıraç'ın çocuğu olarak Ankara'nın Etimesgut ilçesindeki Atatürk Orman Çiftliği'nde doğdu. Ona "Can" adını Mustafa Kemal Atatürk vermiştir. Çocukluğu, babasının çalışmak için taşındığı Eskişehir'de geçirmiştir; burada kardeşi İnan doğmuştur. İlköğretimini Eskişehir'de bitirdikten sonra lise öğretimini, kardeşi İnan ile birlikte, İstanbul'a taşınarak Galatasaray Lisesi'nde gördü ve 1946 yılında mezun oldu. Yükseköğrenimini ise 1950 yılında Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi'nde tamamlamıştır; üniversite yıllarında, 1949-50 yılları arasında, Türkiye Milli Talebeler Federasyonu'nun başkanlığını yürütmüştür. Ayrıca öğrencilik yıllarında Koruk adında bir dergi çıkartmış, TMTF gazetesi İnkılap ve Gençlik'te yazılar yazmıştır.

Henü resmi bir açıklama gelmese de yaşına bağlı olarak Can Kıraç'ın son günlerde eski zamanlarından uzak olduğu biliniyordu.