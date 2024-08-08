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Cem Yılmaz da Yusuf Dikeç pozu verme akımına kapıldı

Ünlü komedyen ve oyuncu Cem Yılmaz, Paris 2024 Olimpiyatları'nda atış şekliyle gündem olan Yusuf Dikeç'in pozunu verdi.

Haber Merkezi
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Cem Yılmaz da Yusuf Dikeç pozu verme akımına kapıldı
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Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda 10 metre havalı tabanca karışık takım kategorisinde gümüş madalya kazanan Yusuf Dikeç-Şevval İlayda Tarhan ikilisi, Türk spor tarihine adlarını yazdırdı.

Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Yusuf Dikeç'in Paris 2024 Yaz Olimpiyat Oyunları sırasında ekipman kullanmaması ve elleri cebinde rahat duruşu dünya çapında gündem oldu.

Tom Hardy'den Elon Musk'a pek çok ismin paylaştığı Dikeç'in pozu adından söz ettirmeye devam ediyor.

Nurgül Yeşilçay'ın ardından Cem Yılmaz da Dikeç'in elleri cebinde nişan aldığı pozunu verdi.

Akıma katılan Yılmaz, "Çıt" notuyla paylaşım yaptı.


Son olarak 22 yıllık kariyeri boyunca birbirinden başarılı pek çok yapıma imza atan İngiliz oyuncu Tom Hardy de Yusuf Dikeç'i paylaşmıştı. Yıldız oyuncu, Yusuf Dikeç'in de gümüş madalyasıyla çekilen karesini paylaştı ve şu notu düştü:
"Bu yıl yarışan sporcuları tebrik ediyorum. Şimdiye kadar izlediğimiz inanılmaz anlar oldu. Tam anlamıyla efsaneler."

"Venom serisi", "Peaky Blinders" ve "Kara Şövalye Yükseliyor" gibi yapımlarla tanınan Tom Hardy'nin bu paylaşımı sosyal medyada gündem oldu.

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