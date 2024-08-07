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Ünlü oyuncu Tom Hardy'den Yusuf Dikeç paylaşımı

Dünyaca ünlü oyuncu Tom Hardy, dünya çapında büyük bir şöhret yakalayan milli sporcumuz Yusuf Dikeç'i Instagram hikâyesinde paylaştı.

Haber Merkezi
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Ünlü oyuncu Tom Hardy'den Yusuf Dikeç paylaşımı
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Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda 10 metre havalı tabanca karışık takım kategorisinde gümüş madalya kazanan milli sporcumuz Yusuf Dikeç'in oyunlar sırasında ekipman kullanmadan, elleri cebinde rahat duruşu dünya çapında popülerliğe ulaştı.

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Son olarak dünyaca ünlü oyuncu Tom Hardy, Yusuf Dikeç ile ilgili bir paylaşımda bulundu.

Tom Hardy, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda başarılarından etkilendiği isimlerin fotoğraflarını yayımladı. O isimler aradında milli sporcumuz Yusuf Dikeç de vardı.

Hardy, Dikeç'in olduğu paylaşımına; "Bu yıl yarışan sporcuları tebrik ederim. Şu ana kadar izlenecek inanılmaz anlar oldu. Gerçek efsaneler" mesajını yazdı.

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