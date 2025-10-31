Londra’da Cumhuriyet’in 102. yılı coşkusu: Türk Öğrenciler “Cumhuriyet Balosu”nda buluştu

Türkiye Cumhuriyeti’nin 102. yılı, Londra’da Türk öğrenci topluluklarının öncülüğünde düzenlenen “Cumhuriyet Balosu” ile kutlandı. Queen Mary University, City University, University of Greenwich ve University of the Arts London öğrencilerinin Turkzone iş birliğiyle organize ettiği etkinlik, geniş bir katılımla gerçekleşti. Londra’daki Türk toplumu, öğrencilerden akademisyenlere, iş insanlarından genç profesyonellere uzanan bir kitleyle bir araya geldi. Kırmızı ve beyaz tonların hâkim olduğu salonda müzik, dans ve Cumhuriyet temalı sahnelerle anlamlı bir atmosfer oluşturuldu.

Baloda öğrenciler, Cumhuriyet’in 102. yılı için özel bir vals performansı sergiledi. Cumhuriyet teması, gençlerin hazırladığı gösterilerle sahneye taşındı.

“Cumhuriyet, biz gençlere emanet edilen en büyük miras"

Etkinliğin ardından Türk öğrenci toplulukları ortak bir açıklama yaparak şu mesajı paylaştı:

“Cumhuriyet, biz gençlere emanet edilen en büyük miras. Londra’daki Türk gençleri olarak bu mirası yaşatmak, modern Türkiye’nin enerjisini ve özgüvenini dünyaya yansıtmak bizim için büyük bir onur. Cumhuriyet Balosu da yurt dışında yaşayan Türk gençlerinin Türkiye’nin çağdaş değerlerine bağlılığını ve toplumsal dayanışma duygusunu güçlendiren anlamlı bir buluşma olarak bizler için özel bir yere sahip. Önümüzdeki yıllarda bu buluşmayı gelenekselleştirmeyi hedefliyoruz.”