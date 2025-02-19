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NASA: 'Şehir Katili' isimli asteroid 2032'de dünyaya çarpabilir

NASA'nın yeni ölçümlerine göre, 2024 YR4 asteroidinin 2032'de Dünya'ya çarpma olasılığı yüzde 3,1'e yükseldi. Çapı 54 metre olan gök cisminin büyük bir şehri yok edebilecek güçte olduğu belirtiliyor.

Haber Merkezi
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NASA: 'Şehir Katili' isimli asteroid 2032'de dünyaya çarpabilir
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ABD Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA), geçen yıl tespit edilen ve 2024 YR4 adı verilen asteroidin 22 Aralık 2032'de Dünya'ya çarpma olasılığıyla ilgili yaptığı yeni ölçümleme raporunu paylaştı.

Rapordaki son verilere göre, 2024 YR4 asteroidinin 7 yıl içinde Dünya'ya çarpma olasılığının yüzde 3,1'e yükseldiği ifade edildi.

"Büyük bir şehri yok edebilir"

Çapının yaklaşık 54 metre olduğu tahmin edilen gök cisminin, insan medeniyetini sona erdirmek için çok küçük olduğu aktarılan raporda, ancak büyük bir şehri "yok edebileceği" ve çarpma anında yaklaşık 8 megaton enerji açığa çıkarabileceği öngörüsüne yer verildi.

Öte yandan bilim insanları, asteroidin dünyayı ıskalama olasılığının hala yüzde 96,9 olduğunu, yeni ölçümlerde bu dünyaya çarpma riskinin sıfırlanabileceğini belirtiyor.

2024 YR4 asteroidi

İlk olarak 27 Aralık 2024’te Şili’deki Rio Hurtado teleskobu tarafından tespit edilen 2024 YR4'ün dünyaya çarpma riski yüzde 1,33 olarak açıklanmış, bu rakam daha sonra yüzde 2 olarak güncellenmişti.

Öte yandan, gök bilimciler, 2024 YR4'ün büyük ölçekte yıkıma yol açmayacağı ancak çarpması halinde yalnızca 50 kilometrelik bir alanda hasar bırakabileceği öngörüsüne yer vermişti.

Gök cisminin çarpabileceği yerler arasında ise Pasifik'in doğusu, Güney Amerika'nın kuzeyi, Afrika ve Güney Asya gösteriliyor.

Uluslararası uzay ajansları, 2024 YR4'ün izlenmesine devam edileceğini ve çarpma ihtimaline karşı asteroidin yönünün değiştirilmeye çalışılacağını ifade ediyor.

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