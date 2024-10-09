Prof. Dr. Aziz Çelik: Türkiye’de emeklilikler 35-40 yıl yan gelip yatmıyor

Kocaeli Üniversitesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstriyel İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Aziz Çelik, sosyal medya hesabı X üzerinden yaptığı paylaşımda, emeklilik yaşına farklı bir bakış açısı sundu. Ülkelerde özellikle EYT sonrasında başlayan erken emeklilikle çok uzun yıllar maaş alındığı ve bunun da sosyal güvenlik sisteminin çöküşüne neden olduğu iddialarını yorumladı.

Türkiye’de ortalama ömür beklentisi üzerinden emeklilik sürelerini Prof. Dr. Aziz Çelik şu şekilde anlattı:

“Emeklilikte Ortalama Ömür Beklentisi Gerçekleri!

Liberaller uzun süre dört çalışana bir emekli olmazsa (aktif-pasif oranı 4 olmazsa) sosyal güvenlik sisteminin çökeceğini iddia ettiler. Bu iddiayı çürüttük; böyle bir kuralın olmadığını, Avrupa’da aktif-pasif oranı ortalamasının 1,7 olduğunu gösterdik. Artık bu safsatayı ileri süremiyorlar!

Şimdi bunun yerine Türkiye'deki emeklilerin az çalıştığı, emeklilikte çok uzun yıllar maaş aldığı ve sistemin çöktüğü iddialarını tekrar edip duruyorlar.

Şimdi de bu iddiayı çürütelim!

Önemli olan emeklilik sonrası ortalama ömür beklentisidir

Ne tek başına emeklilik yaşının ne de ortalama ömür beklentisinin önemi var; önemli olan emeklilik sonrası ortalama ömür beklentisidir.

Önemli olan şirketler için çalışmayı bıraktıktan sonra kaç yıl yaşayacağınızdır. İnsani soru budur! Yoksa "aktüeryal denge" veya "finansal sürdürülebilirlik" soruları değil!

Türkiye'de emeklilik sonrası ömür beklentisi OECD ortalamasının altındadır.

OECD verilerine göre,

Türkiye'de erkeklerde emeklilik sonrası ömür beklentisi 18,1 yıl, kadınlarda ise 23,6 yıldır,

OECD ortalaması erkeklerde 19,5 yıl, kadınlarda 23,8 yıldır.

Emeklilikte ortalama ömür beklentisi OECD verilerine göre,

Yunanistan’da erkeklerde 19,1, kadınlarda 25,5 yıldır.

İspanya’da erkeklerde 22, kadınlarda 26,5 yıldır.

Kore’de erkeklerde 18,4, kadınlarda 21,5 yıldır.

Fransa ve İtalya'da çok daha yüksek!

Türkiye sıralamada geride

Türkiye emeklilikte ortalama ömür beklentisinde 38 OECD ülkesi içinde erkeklerde 22, kadınlarda 12. sıradadır.

Emeklilikte beklenen ömür bütün dünyada artıyor. Artması da gerek. İnsanlar neden bir ömür boyu şirketler için çalışsın ki!

Sosyal güvenlikte uluslararası karşılaştırmayı çok dikkatli yapmak lazım. Çalışma süreleri, ücret, iş güvencesi ve çalışma koşulları gibi farkları da eklediğinizde Türkiye’de emekliliklerin 35-40 yıl yan gelip emekli aylığı almadığını ve sefa sürmediğini görürsünüz!”