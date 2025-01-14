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Usta oyuncu Bedia Ener son yolculuğuna uğurlandı

Hayatını kaybeden tiyatro sanatçısı 70 yaşındaki Bedia Ener, Teşvikiye Camii’nde kılınan ikindi namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.

İHA
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Usta oyuncu Bedia Ener son yolculuğuna uğurlandı
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Yaprak Dökümü, Kırık Kanatlar, Bir Zamanlar Osmanlı, Ada Masalı ve Mahallenin Muhtarları gibi birçok önemli proje ile uzun yıllar televizyon izleyicisiyle buluşan tiyatro sanatçısı Bedia Ener 70 yaşında hayatını kaybetti. Bedia Ener, Teşvikiye Camii’nde kılınan ikindi namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı. Ener’in cenazesine ünlü oyuncu Ayşen İnci, Halil Ergün, Volkan Severcan, Ayten Uncuoğlu, ailesi ve sevenleri katıldı. Öte yandan, Ener’in cenazesi kılınan ikindi namazının ardından Hekimbaşı Mezarlığına defnedildi.
Bedia Ener’in eşi Çetin Öztep, "Üç aydan beri kimseye bir şey söylemedik ama beyinde oluşan bir lenfoma sıkıntımız vardı. Üç aydan beri mücadele ediyoruz. Daha önce geçirmişti ve geçmişti. Şimdi beyinde oluşan bir lezyon sonucunda bugüne geldik, uğurlayacağız. Yoğun bakıma kaldırıldı, bir buçuk gün yoğun bakımda dayanabildi” dedi.
Cenazede konuşan Yaprak Dökümü’ndeki rol arkadaşı Halil Ergün, "Yaprak Dökümü, bunu çok doğru söylüyorsun. Her gün bir haber alıyoruz, şimdi, başka biri falan çok hüzünleniyorum. Çok etkileniyorum. Bir kuşak böyle, arka arkaya gelince zorlanıyoruz" dedi.

Uzun süredir beraber çalıştıklarını belirten Oyuncu Volkan Severcan ise, "Türk tiyatrosunun çok önemli bir ismi ama seslendirme camiasında da çok önemli isimlerinden biriydi. Yaklaşık 40 küsur yıllık bir dostluğumuz vardı. Çok beraber çalıştık, çok filmde beraber çalıştık. Çok üzgünüz, çok erken oldu” diye belirtti.

Daha sonra konuşan oyuncu Ayşen İnci, "30 yıl önce tanıdım kendisini, o zaman Ankara’da yaşıyordum ve İstanbul’da TRT’ye bir iş yapmıştık. Benimle o kadar ilgilenmişti ki, ben İstanbul’un yabancısıydım, benimle ilgilendi. Sonra İstanbul’a gelince de daha yakın dost olduk. Çok iyi bir oyuncuydu, muhteşem bir seslendirme sanatçısıydı. Gerçekten çok üzgünüm” ifadelerini kullandı.

Önemli bir arkadaşını kaybettiğini belirten oyuncu Ayten Uncuoğlu ise, "Çok sevdiğim, dünyanın en iyi insanlarından biri arkadaşım, gitti. Çok değerli bir insan, çok değerli bir oyuncuydu ve candı o. Herkesin canıydı. Başımız sağ olsun” şeklinde konuştu.

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