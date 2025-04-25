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ABD Başkanı Trump: Kırım Rusya'da kalacak

ABD Başkanı Donald Trump, Rusya'nın 2014 yılında ilhak ettiği Ukrayna toprağı Kırım'ın Rusya'da kalacağını açıkladı.

Haber Merkezi
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ABD Başkanı Trump: Kırım Rusya'da kalacak
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ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna krizinin çözümü için yapılacak anlaşma kapsamında Kırım'ın Rus toprağı olarak kalmaya devam edeceğini belirtti.

Trump: Kırım, Rusya'yla kalacak

Time dergisine demeç veren Trump, "Kırım, Rusya'yla kalacak" dedi. Çatışmanın körüklenmesinde Kiev'in suçu olduğunu savunan Trump, bunun altında yatan nedenin Kiev'in NATO'ya üye olma arzusu olduğunu ifade etti.

Ukrayna'dan yanıt: 

Trump'ın flaş çıkışının ardından Ukrayna Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü bu sözlere yanıt verdi. yapılan açıklamada Ukrayna topraklarının hiçbir bölümünü Rusya'ya ait olarak tanınmayacağı belirtildi. Ayrıuca barış görüşmelerinin dayandığı ilkelerde de bir değişiklik olmadığı kaydedildi.

Abraham Anlaşmaları'nda Suudi umudu

Trump ayrıca, ilk Başkanlık döneminde uyguladığı, İsrail ve Arap ülkelerinin normalleşeceği Abraham Anlaşmaları'na Suudi Arabistan'ın dahil olacağını umduğunu aktardı.

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