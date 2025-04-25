Hyundai en çok satan SUV modelini ABD'de üretecek

Hyundai, ABD vergilerine yanıt vermek amacıyla bir görev gücü kurduğunu açıkladı. Güney Kore merkezli otomotiv devi, bazı Tucson crossover modellerinin üretimini Meksika'dan ABD'ye kaydırdığını duyurdu. Ayrıca, bazı ABD'ye gönderilen araçların üretiminin Güney Kore'den diğer lokasyonlara kaydırılmasının değerlendirilmekte olduğu belirtildi.

Vergilerin finansal etkisinin minimalize edilmesi amaçlanıyor

Hyundai'nin bu ay kurduğu görev gücü, ABD vergilerinin finansal etkisini minimize etmeyi ve ABD'deki araç bileşenlerinin yerel kaynaklardan temin edilmesini artırmayı hedefliyor.

ABD tarife politikaları ve Güney Kore-ABD ticaret görüşmeleri

ABD Başkanı Donald Trump, otomobillere yüzde 25'lik tarifeler uygulamaya başladı ve otomobil parçalarına da yüzde 25 tarifeler getirmeyi planlıyor. Bu gelişmelerin ardından, Güney Kore ve ABD arasında yeni bir ticaret paketi hazırlığı başlatıldı.

Hyundai'nin üretim stratejileri ve yatırım planları

Hyundai, ABD'deki üretimi artırmaya yönelik 21 milyar dolarlık yatırım planını açıkladı ve bu doğrultuda Georgia fabrikasında üretimi artırmayı hedefliyor. Ancak bu süreç zaman alacak ve tarifeler grup için önemli mali yükler getirebilir.

Hyundai, Tucson üretiminin küçük bir kısmını ABD'ye kaydırırken, öne çekilen araç sevkiyatları nedeniyle Kuzey Amerika'da 3,1 ay süresince envanter birikmesine yol açtı.

ABD'li General Motors ile işbirliği gündemde

Hyundai, ABD merkezli General Motors ile elektrikli ticari vanlar ve kamyonetler konusunda işbirliği yapmayı düşündüğünü açıkladı. Görüşmelerin detayları ise henüz kamuoyu ile paylaşılmadı.