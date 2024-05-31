ABD ve Almanya silahlarının Rusya'da kullanılmasını onayladı

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Rusya'nın Harkiv'e yönelik saldırıları sırasında Ukrayna'nın isteği üzerine Ukrayna'nın Rusya sınırı boyunca ABD'nin silahlarını kullanmasını onayladığını bildirdi.

NATO Dışişleri Bakanları toplantısının ardından Çek Cumhuriyeti'nde gazetecilere konuşan Blinken, ABD Başkanı Joe Biden'ın bu kararı onayladığını söyledi.

Moskova'dan tepki

Karar üzerine Kremlin Sözcüsü Dmitri Peskov, NATO'yu ve ABD'yi "gerilimi yeni bir seviyeye yükseltmekle" suçladı.Peskov, "Bu anlamsız savaşın sürmesi için Ukrayna'yı provoke etmek adına tüm yolları deniyorlar" dedi.

Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenskiy ise ABD ve Almanya'nın kararının Rus sınırı yakınlarındaki sivil nüfusun korunmasına yardımcı olacağını kaydetti. (Reuters, BBC)