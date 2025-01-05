ABD'de bir rapçi, podcast yayınında yanlışlıkla kendini vurdu

Amerikalı rapçi OG 2 LOW, '1 on 1 W/ Mike D' adlı podcast’in canlı yayını sırasında kazara kendini vurdu. Cebindeki silahı düzeltirken silahın ateş almasıyla bacağından yaralanan OG 2 LOW’un kim tarafından vurulduğu bir süre anlaşılmadı.

O sırada sunucu "Kim ateş etti, birisi mi vuruldu?" diyerek sahne arkasına baktı. Devamında ise rapçinin kendini vurduğu anlaşıldı. Devamında ise yayına kısa bir ara verilse de ilk müdahale ardından yayına devam edildi.

Sputnik'te yer alan habere göre, podcast ekibi olayın ardından bir açıklama yaparak herkesin güvende olduğunu belirtti. OG 2 LOW, “Herkesin iyi olduğu için minnettarım,” diyerek durumun kontrol altına alındığını ifade etti. Mike D ise daha esprili bir dille, “Bu programda böyle bir şey ilk kez oldu. Sanırım tarih yazdık” şeklinde konuştu.