  1. Ekonomim
  2. Dünya
  3. ABD'de bir rapçi, podcast yayınında yanlışlıkla kendini vurdu
Takip Et

ABD'de bir rapçi, podcast yayınında yanlışlıkla kendini vurdu

ABD'de OG 2 LOW adında bir rapçi, katıldığı podcast yayınında cebindeki silahla oynarken kendini vurdu. Sunucu şok içinde "Kim kimi vurdu?" diye sorarken, ara sonrası yayına devam edildi.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
ABD'de bir rapçi, podcast yayınında yanlışlıkla kendini vurdu
Takip Et

Amerikalı rapçi OG 2 LOW, '1 on 1 W/ Mike D' adlı podcast’in canlı yayını sırasında kazara kendini vurdu. Cebindeki silahı düzeltirken silahın ateş almasıyla bacağından yaralanan OG 2 LOW’un kim tarafından vurulduğu bir süre anlaşılmadı.

O sırada sunucu "Kim ateş etti, birisi mi vuruldu?" diyerek sahne arkasına baktı. Devamında ise rapçinin kendini vurduğu anlaşıldı. Devamında ise yayına kısa bir ara verilse de ilk müdahale ardından yayına devam edildi.

Sputnik'te yer alan habere göre, podcast ekibi olayın ardından bir açıklama yaparak herkesin güvende olduğunu belirtti. OG 2 LOW, “Herkesin iyi olduğu için minnettarım,” diyerek durumun kontrol altına alındığını ifade etti. Mike D ise daha esprili bir dille, “Bu programda böyle bir şey ilk kez oldu. Sanırım tarih yazdık” şeklinde konuştu.

Emekli ve memura ek zam gündemde mi? Uzman isimden olumlu yanıt...Emekli ve memura ek zam gündemde mi? Uzman isimden olumlu yanıt...Ekonomi
Malatya 4 şiddetinde sallandı: Prof. Dr. Ercan uyardı: 'Bu tür depremler 2028 yılına dek sürebilir'Malatya 4 şiddetinde sallandı: Prof. Dr. Ercan uyardı: 'Bu tür depremler 2028 yılına dek sürebilir'Gündem
Benzine zam yolda... İşte 5 Ocak 2025 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarıBenzine zam yolda... İşte 5 Ocak 2025 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarıEkonomi
İşte bölge bölge hava durumu tahminleri... Meteoroloji'den kar, sağanak ve buzlanma uyarısıİşte bölge bölge hava durumu tahminleri... Meteoroloji'den kar, sağanak ve buzlanma uyarısıGündem

 

Dünya
Avrupa Komisyonu Başkanı Von der Leyen'e ağır zatürre teşhisi kondu
Avrupa Komisyonu Başkanı Von der Leyen'e ağır zatürre teşhisi kondu
Hava saldırıları arttı: NATO Ukrayna için toplanacak
NATO Ukrayna için toplanacak
Hizbullah Genel Sekreteri Kasım: İsrail'in ateşkese yönelik ihlallerine karşı sabrediyoruz
Hizbullah Genel Sekreteri Kasım: İsrail'in ateşkese yönelik ihlallerine karşı sabrediyoruz
İsrail, Lübnan ile yapılan ateşkesi 16. kez ihlal etti
İsrail, Lübnan ile yapılan ateşkesi 16. kez ihlal etti
Avusturya'da 2 aydan uzun süredir devam eden koalisyon görüşmeleri başarısız sonuçlandı
Avusturya'da 2 aydan uzun süredir devam eden koalisyon görüşmeleri başarısız sonuçlandı
Joe Biden, 19 kişiye başkan olarak son madalyalarını taktı
Joe Biden, 19 kişiye başkan olarak son madalyalarını taktı