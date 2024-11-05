ABD’de ilk sandık açıldı! Seçimin ‘Erkenci Kuşu’ndan ilk sonuç geldi

Amerikalılar Cumhuriyetçi Parti'nin adayı Donald Trump ve Demokrat Parti'nin adayı Kamala Harris yarıştığı başkanlık yarışında son sözü söyledi.

Seçim sonuçlarının ilk önizlemesi

Sandıkların tam olarak ne zaman kapanacağı eyaletten eyalete değişiyor. Dünya ABD seçimlerine kilitlenirken seçim sonuçlarının ilk ön izlemesi olan ‘Erkenci Kuş’ olarak adlandırılan Dixville Notch'tan sonuçlar geldi.

New Hampshire eyaletine bağlı 6 nüfuslu Dixville Notch'da oyların kullanılmasıyla açılan sandıktan, iki aday da eşit oy aldı.

Kasabadan alınan sonuç gelenek haline geldi

New Hampshire eyaletine bağlı 6 nüfuslu Dixville Notch kasabası, sandıktan çıkan sonucu açıkladı. Sadece 6 seçmenin bulunduğu kasabanın, 1960'lı yıllardan beri ilginç bir geleneği bulunuyor. Gece saatlerinde kurulan sandık, 10 dakikadan az süren oy kullanma işleminin ardından kapanıyor ve sonuçlar hemen sayılıyor.

6 nüfuslu Dixville Notch'tan ilk sonuç geldi

Sandık görevlilerinin sayımına göre sandıktan Trump'a 3, Harris'e de 3 oy çıktı.

2020 seçimlerinde Joe Biden tüm oyları almıştı

North Country bölgesinde yer alan bu ücra kasabada 2020 seçimlerinde Demokrat Joe Biden, 5 seçmenin tamamı tarafından tercih edilerek Trump'a karşı zafer kazanmıştı.

Medya ilk sonuç için kasabaya akın etti

2024 genel seçimlerinde Dixville Notch, gece yarısı oylaması yapan tek yer oldu. Tamamen ücra olan bu köy, her seçim zamanı tüm muhabirler ve medya kuruluşları tarafından ziyaret ediliyor. Gazeteciler, seçimin ilk sandığının sonuçlarını girmek için bu kasabaya akın ederek birbiriyle yarışıyor.

15 dakikalığına şöhret oldular

Uzun zamandır kasabanın seçim görevlisi olan Tom Tillotson, “Her dört yılda bir 15 dakikalık şöhretimiz oluyor.” ifadelerini kullandı.