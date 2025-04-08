ABD'li bilim insanları Türkiye'de Nuh'un Gemisi için kazı yapacak

ABD merkezli Noah’s Ark Scans adlı araştırma grubu, Ağrı Dağı’na 30 kilometre mesafede yer alan ve 163 metre uzunluğunda olan bu oluşumun gerçekten bir gemi olabileceğini düşünüyor.

Radar taramaları ve tahribatsız testler yapılacak

Araştırmacılar, öncelikle bölgede radar taramaları ve toprak örnekleriyle tahribatsız testler yapacak. Proje yöneticisi Andrew Jones, “Yapının aktif bir toprak akıntısı bölgesinde olması ve zorlu kış şartları nedeniyle korunması önceliğimiz" dedi.

Nuh'un gemisinin olduğu düşünülüyor

Daha önce alınan 22 toprak örneğinde, çürüyen ahşapla uyumlu şekilde düşük pH, yüksek potasyum ve organik madde bulundu. Ayrıca iç bölgelerdeki otlar, sonbaharda dışarıya göre daha hızlı sararıyor.

Radar taramalarında 22 ft (6,7 metre) derinlikte düzenli dikdörtgen şekiller tespit edildi. Bunların geminin iç bölmeleri olabileceği düşünülüyor.

Deniz canlılarına ilişkin kalıntılar bulundu

2023 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi’nde yapılan analizler, toprakta kil benzeri maddeler, deniz tortulları ve deniz canlılarına (örneğin yumuşakçalar) ait kalıntılar bulunduğunu gösterdi. Bu kalıntıların 3.500 ila 5.000 yıl öncesine ait olduğu belirlendi.

Bu sonuç, Durupınar bölgesinin, Tevrat’ta anlatılan büyük tufan döneminde su altında kaldığına işaret ediyor.

Tevrat'taki boyutla ve konumla uyuşuyor

Tevrat’a göre Nuh’un Gemisi 300x50x30 arşın ölçülerindeydi. Standart Mısır arşınına göre bu 157 metreye denk geliyor. Durupınar oluşumu ise 163 metre uzunluğunda.

Ayrıca Tevrat, geminin “Ararat Dağları”na oturduğunu belirtir. Durupınar, Türkiye’nin en yüksek zirvesi olan Ağrı Dağı’na sadece 30 km uzaklıkta.

Koruma planı oluşturulacak

Araştırmacılar, şu ana dek elde edilen bulguların umut verici olduğunu ancak kazıya başlamadan önce yeterli kanıt ve bir koruma planı oluşturulacağını vurguluyor.