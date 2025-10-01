Almanya'nın Münih kentinde patlama sesleri! Can kaybı var

Alman basını, Münih'teki işlek cadde olan Lerchenauer Strasse'de bir patlama olduğunu, ekiplerin müdahale ettiğini açıkladı. Polis ekiplerinin operasyon başlattığı da ifade edildi.

Öte yandan Bild tarafından aktarılan bilgilere göre, caddedeki patlamada bir kişinin cansız bedeni ve bir de yaralanın olduğu aktarıldı.

İddialara göre bir kişi önce ailesinin evini ateşe verdi sonrasında ise evdeki patlayıcıları ateşledi.

Patlamanın hemen öncesinde bir kişinin ekipler tarafından vurularak öldürüldüğü, patlamanın etkisi ile evin yakınındaki araçların da alev aldığı belirtildi.