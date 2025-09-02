  1. Ekonomim
Belçika, BM Genel Kurulu'nda Filistin'i devlet olarak tanıyacak

Belçika, Avustralya, Fransa, Kanada ve İngiltere'nin ardından önümüzdeki hafta BM Genel Kurulu’nda Filistin devletini tanıyacağını açıkladı.

Filistin'i devlet olarak tanıyacak ülkeler arasına Belçika da katıldı.

Gazze Şeridi'nde yürüttüğü savaş nedeniyle İsrail üzerindeki uluslararası baskı artarken, Belçika bu adım ile Filistin'i tanıyacaklarını açıklayan Avustralya, İngiltere, Kanada ve Fransa gibi ülkeler arasına katılmış olacak.

Dışişleri Bakanı Maxime Prevot, Belçika'nın Fransa ve Suudi Arabistan liderliğinde yürüyen diplomatik girişim kapsamında Eylül ayında yapılacak olan Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda Filistin'i tanımayı planladığını belirtti.

Prevot, sosyal medya platformu X'te yaptığı açıklamada Belçika'nın iki devletli bir çözüme ya da İsrail ile barış içinde var olacak bir Filistin devletine yönelik New York Deklarasyonu'nu imzalayan ülkeler arasına katılacağını ifade etti.

Prevot, kararın "Filistin, özellikle de Gazze'de yaşanan insani trajedi ışığında ve İsrail'in uluslararası hukuku ihlal ederek yürüttüğü saldırılara karşılık olarak" alındığını belirtti.

