Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Gazze mesajı: Vahşeti 23 aydır durduramamanın hiçbir izahı yok

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Şanghay İşbirliği Örgütü 25. Devlet Başkanları Konseyi Zirvesi Genişletilmiş Oturumu”nda açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gazze’de yaşanan insanlık dramına dikkat çekerek, “Gazze’de 63 bin kişi katledildi. Başımızı iki elimizin arasına alıp düşünmeliyiz. Bebeklerin, çocukların ve yaşlıların açlıktan öldüğü bir vahşeti 23 aydır durduramamanın hiçbir izahı yoktur” dedi. Erdoğan, Gazze ve Batı Şeria’daki Filistin halkı için sesini yükselten tüm dostlarına teşekkür etti.

“Suriye’ye yönelik tehditlere karşı duracağız”

Erdoğan, Suriye’de kalıcı bölgesel barış ve istikrar için yeni bir dönemin kapılarını araladığını açıkladı. Yetkililer, Suriye’nin toprak bütünlüğü ve siyasi birliğinin korunarak yeniden ayağa kaldırılması için sağlanacak desteğin tüm bölge için faydalı olacağını vurguladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye konusunda Türkiye’nin toprak bütünlüğünden yana olduğunu vurgulayarak, “Suriye’ye yönelik tehditlere karşı duracağız” ifadelerini kullandı.

"2025 yılında BM İklim Değişikliği Konferansı’na ev sahipliği yapma çalışmaları sürüyor"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Orta Asya’daki kardeş ülkelerle ikili ve çok taraflı platformlardaki işbirliğinin her geçen gün güçlendiğini belirterek, “Türk Devletleri Teşkilatı bünyesinde attığımız adımlar sadece kardeş ülkelerimiz için değil, geniş bölgemizin istikrarına da katkı sağlamaktadır” dedi.

Erdoğan, 2025 yılında BM İklim Değişikliği Konferansı’na ev sahipliği yapma çalışmalarının sürdüğünü ifade ederek, teşkilatın enerji güvenliğini artırma projelerinde ortaklıklar geliştirmek için önemli bir platform olduğunu vurguladı.

Cumhurbaşkanı, Türkiye’nin vizyonunun sorunları diplomasi ruhuyla çözmek olduğunu belirterek, “İstişarelerimizin hayırlara vesile olmasını diliyorum” dedi.

