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Belediye karar aldı: 1 Ocak'tan itibaren sokakta sigara içmek yasaklandı

İtalya'nın Milano kentinde 1 Ocak 2025 tarihinde itibaren açık havada sigara içmek yasaklanacak.

Haber Merkezi
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Belediye karar aldı: 1 Ocak'tan itibaren sokakta sigara içmek yasaklandı
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İtalya'nın Milano şehrinde, belediyenin aldığı kararla açık havada sigara içme yasağı, 1 Ocak 2025 itibarıyla kamuya açık her alanda geçerli olacak. Daha önce belirli alanlarda kısıtlı olarak uygulanan yasağın kapsamı, yeni yıldan itibaren tüm kamusal açık alanları kapsayacak şekilde genişletilecek.

240 Euro para cezası

Yeni düzenlemeye göre, yalnızca başka insanlarla en az 10 metre mesafe koyulabilen "izole" alanlarda sigara içilmesine izin verilecek. Yasağı ihlal edenlere ise 40 ile 240 Euro arasında para cezası kesilecek.

Kapsamı genişletiliyor

2021 yılından itibaren, Milano'da Hava Kalitesi Yönetmeliği çerçevesinde açık havada sigara içme konusunda çeşitli kısıtlamalar getirilmişti. Parklar, oyun alanları, mezarlıklar, stadyumlar ve otobüs duraklarında, başkalarıyla araya 10 metre mesafe koyulmadığı sürece sigara içmek yasaktı. 2025'te yürürlüğe girecek yeni kurallar ile bu yasak, sokaklar, restoran ve barların açık havadaki masalarını da kapsayacak şekilde genişletilecek.

Elektronik sigaralar yasak değil

Elektronik sigaralar ise bu aşamada yasak kapsamına alınmayacak. Milano, Avrupa'da hava kirliliğinin en yüksek olduğu şehirlerden biri olarak biliniyor. Avrupa Birliği'nin Copernicus Atmosfer İzleme Servisi ve çevre örgütlerinin raporlarında, şehir PM 2.5 gibi hava kirliliği göstergelerinde Avrupa'nın en yüksek oranlarına sahip.

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