  3. Beyaz Saray: Trump, Rusya'nın son saldırılarından hoşnut değil
Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, ABD Başkanı Donald Trump’ın Rusya’nın Kiev’e düzenlediği son saldırılardan hoşnut olmadığını belirtti.

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, düzenlediği basın brifinginde Rusya-Ukrayna Savaşı ve Kiev'e düzenlenen son saldırılara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

ABD'li sözcü, Rusya'nın Kiev'e yönelik son saldırıları hakkında Trump'ın ne düşündüğüyle ilgili olarak, "Başkan bu habere sevinmedi ama şaşırmadı da. Bu iki ülke çok uzun süredir savaş halinde." açıklamasını yaptı.

Leavitt, Rusya'nın Kiev'e son saldırılarından önce Ukrayna'nın da Rusya'nın petrol rafinerilerini hedef aldığını anımsatarak, "Aslında ağustos ayı boyunca yaptıkları saldırılarla Rusya'nın petrol rafinerisi kapasitesinin yüzde 20'sini devre dışı bıraktılar." değerlendirmesini yaptı.

Trump'ın süreci yakın şekilde takip ettiğini vurgulayan Leavitt, "Başkan bu savaşın sona ermesini istiyor ancak belki de bu savaşın iki tarafı savaşı sona erdirmeye hazır değildir." diye konuştu.

ABD olarak kendileri ne isterse istesin savaşın sona ermesi için Rusya ile Ukrayna'nın bir araya gelip müzakere etmesi gerektiğine dikkati çeken Beyaz Saray Sözcüsü, "Başkan savaşın sona ermesini istiyor, ancak bu iki ülkenin liderinin de savaşın sona ermesini istiyor olması gerekiyor." yorumunu yaptı.

Ne olmuştu?

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rus ordusunun başkent Kiev'e düzenlediği hava saldırısında 4'ü çocuk, 17 kişinin hayatını kaybettiğini, onlarca kişinin yaralandığını bildirmişti.

AB Komisyonunun Genişlemeden Sorumlu Üyesi Marta Kos, Kiev'e yönelik hava saldırısı sonucu AB Delegasyon binasının hasar gördüğünü duyurmuştu.

İngiltere Başbakanı Keir Starmer da ülkesinin yurt dışında eğitim ve kültürel faaliyetlerini yürüten kuruluşu British Council'ın binasının saldırıda hasar gördüğünü belirterek tepki göstermişti.

