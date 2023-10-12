Biden'den Türkiye’ye çok ağır sözler

ABD Başkanı Joe Biden'ın imzasıyla Beyaz Saray'ın internet sitesinde yer alan açıklamada "Türkiye Hükümeti'nin Suriye'nin kuzeydoğusuna yönelik askeri harekât eylemleri, sivilleri tehlikeye atmakta ve bölgedeki barış, güvenlik ve istikrarı daha da zayıflatma tehdidinde bulunmaktadır" ifadesine yer verildi.

Terör örgütü IŞİD ile mücadele gerekçesiyle terör örgütü PKK/YPG’yi açık şekilde destekleyen, teröristlere silah veren ve ortak tatbikat yapan ABD, Türkiye’ye suçlamalar yöneltti.

ABD Başkanı Biden’ın imzasıyla Beyaz Saray’ın internet sitesinde yer alan açıklamada, Türkiye’nin Suriye’nin kuzeyinde terör örgütlerine yönelik operasyonlarının terör örgütü IŞİD’in yenilgiye uğratma kampanyasını baltaladığı, sivilleri tehlikeye attığı, bölgedeki barış, güvenlik ve istikrarı daha da zayıflatma tehdidinde bulunduğu ileri sürüldü.

Biden’ın imzasıyla yayımlanan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

“14 Ekim 2019 tarihinde, 13894 sayılı Başkanlık Emri ile Başkan, Suriye’deki ve Suriye ile ilgili durumun ABD’nin ulusal güvenliğine ve dış politikasına oluşturduğu olağandışı ve olağanüstü tehditle başa çıkmak için Uluslararası Acil Ekonomik Güçler Yasası (50 U.S.C. 1701 et seq.) uyarınca ulusal bir acil durum ilan etti.

Suriye’deki durum ve özellikle de Türkiye Hükümeti’nin Suriye’nin kuzeydoğusuna yönelik askeri harekat eylemleri, Irak Şam İslam Devleti’ni (IŞİD) yenilgiye uğratma kampanyasını baltalamakta, sivilleri tehlikeye atmakta ve bölgedeki barış, güvenlik ve istikrarı daha da zayıflatma tehdidinde bulunmakta ve Amerika Birleşik Devletleri’nin ulusal güvenliği ve dış politikası için olağandışı ve olağanüstü bir tehdit oluşturmaya devam etmektedir.

Bu nedenle, 14 Ekim 2019 tarihli ve 13894 sayılı İcra Emrinde ilan edilen ulusal acil durum 14 Ekim 2023 tarihinden sonra da yürürlükte kalmalıdır. Bu nedenle, Ulusal Acil Durumlar Yasasının 202(d) bölümü (50 U.S.C. 1622(d)) uyarınca, Suriye’deki ve Suriye ile ilgili durumla ilgili olarak 13894 sayılı İcra Emrinde ilan edilen ulusal acil durumu 1 yıl süreyle devam ettiriyorum. Bu bildirim Federal Sicil’de yayınlanacak ve Kongre’ye iletilecektir.”