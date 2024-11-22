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Black Friday indirimi Amazon’da erken başladı

Dünyada Noel alışveriş sezonunun başlangıcı Black Friday indirimi Amazon’da başladı. Dünyanın yakından takip ettiği Black Friday fırsatlarında televizyonlar, tabletler, giyim eşyaları, oyuncaklar, kulaklıklar ve daha pek çok şeyde büyük indirimler yapıldı.

Haber Merkezi
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Black Friday indirimi Amazon’da erken başladı
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Dünyada Noel alışveriş sezonunun başlangıcı kabul edilen Black Friday bazı küresel markalarda erken başladı. Beklenmedik indirimlerin olduğu ve fırsatların sunulduğu Black Friday, dünyada geniş bir ağa sahip teknoloji ve alışveriş devi Amazon’da uygulamaya girdi.   

Black Friday indirimleri devrede

İndirimler ve avantajlı fiyatlarıyla her türlü ürünün satıldığı indirimlerde televizyonlar, tabletler, giyim eşyaları, oyuncaklar, kulaklıklar ve daha pek çok şeyde büyük düşüşler görülüyor.

Yılın en büyük alışveriş etkinliği 

Pek çok perakendecinin erken başlattığı Black Friday indirimleri özellikle Amazon gibi büyük küresel şirketler için yılın en büyük alışveriş etkinlikleri arasında yer alıyor.  

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