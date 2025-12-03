  1. Ekonomim
  2. Dünya
  3. Eski AB Dış Politika Şefi Federica Mogherini, gözaltına alındı
Takip Et

Eski AB Dış Politika Şefi Federica Mogherini, gözaltına alındı

Eski Avrupa Birliği Dış Politika Şefi Federica Mogherini’nin, dolandırıcılık soruşturması kapsamında gözaltına alındığı bildirildi.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Eski AB Dış Politika Şefi Federica Mogherini, gözaltına alındı
Takip Et

Eski Avrupa Birliği (AB) Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini, Brüksel'de dolandırıcılık soruşturması kapsamında gözaltına alındı.

2021-2024 yılları arasında AB Dış İlişkiler Servisi'nin (DAES) Genel Sekreteri olarak görev yapan Stefano Sannino’nun da aynı soruşturmada gözaltına alındığı belirtildi.

ABD’de satılan yüzlerce kutu süt geri çağırıldıABD’de satılan yüzlerce kutu süt geri çağırıldıDünya
Resmi onay geldi: 39 yıllık serüven sona erdi, Lipton üretimini devrettiResmi onay geldi: 39 yıllık serüven sona erdi, Lipton üretimini devrettiŞirket Haberleri
TOKİ 47 ilde 340 arsa satacak: İşte satış yapılacak iller ve başvuru tarihleri...TOKİ 47 ilde 340 arsa satacak: İşte satış yapılacak iller ve başvuru tarihleri...Ekonomi
Akaryakıta zam bekleniyor: İşte güncel fiyatlarAkaryakıta zam bekleniyor: İşte güncel fiyatlarEkonomi

 

Dünya
Guinness Dünya Rekorları, İsrail'i boykot kararı aldı
Guinness Dünya Rekorları, İsrail'i boykot kararı aldı
ABD'de gıda devlerine dava: Coca-Cola, Nestle, Pepsi...
ABD'de gıda devlerine dava: Coca-Cola, Nestle, Pepsi...
ABD’de satılan yüzlerce kutu süt geri çağırıldı
ABD’de satılan yüzlerce kutu süt geri çağırıldı
Anlaşma sağlandı: Avrupa, Rus gazını 2027’ye kadar tamamen yasaklayacak
Anlaşma sağlandı: Avrupa, Rus gazını 2027’ye kadar tamamen yasaklayacak
ABD Başkanı Trump: Somali uyruklu göçmenleri ülkede istemiyorum
ABD Başkanı Trump: Somali uyruklu göçmenleri ülkede istemiyorum
İsrail ordusu ve İsrailliler kasımda Batı Şeria'da 2 bin 144 saldırı düzenledi
İsrail ordusu ve İsrailliler kasımda Batı Şeria'da 2 bin 144 saldırı düzenledi