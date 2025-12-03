Eski AB Dış Politika Şefi Federica Mogherini, gözaltına alındı
Eski Avrupa Birliği Dış Politika Şefi Federica Mogherini’nin, dolandırıcılık soruşturması kapsamında gözaltına alındığı bildirildi.
Eski Avrupa Birliği (AB) Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini, Brüksel'de dolandırıcılık soruşturması kapsamında gözaltına alındı.
2021-2024 yılları arasında AB Dış İlişkiler Servisi'nin (DAES) Genel Sekreteri olarak görev yapan Stefano Sannino’nun da aynı soruşturmada gözaltına alındığı belirtildi.
