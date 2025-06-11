Fransa’dan turistlere zamlı tarife: Müze giriş ücretleri artıyor

AB dışından gelen turistler, Fransa’nın dünyaca ünlü müzelerini ziyaret etmek için daha fazla ödeyecek. 2026’da başlayacak yeni ücret politikası, kültürel mirasın korunmasını desteklemeyi amaçlıyor.

AB dışından gelenler için 30 euro olacak

Le Monde'un haberine göre, ülkenin önemli sanat müzelerinden olan Louvre'a giriş ücretlerinin Birlik dışından gelen ziyaretçiler için 21 eurodan 30 euroya çıkarılacağı duyuruldu.

Müzeler ve turistik mekanlar için geçerli olacak

Louvre Müzesi'nde gelecek yıldan itibaren yürürlüğe girecek ücret artışının diğer bazı müzeler ve turistik mekanlar için de geçerli olması bekleniyor.

AB-AB dışı ayrımı yapılacak

Le Monde'un Fransa Kültür Bakanlığı kaynaklarından edindiği bilgiye göre, ziyaretçilere uygulanan giriş tarifelerinde ziyaretçilere AB-AB dışı ayrımının yapılacağı yerler arasında Versay Sarayı, Chambord Şatosu, Zafer Takı, Opera Garnier de yer alacak.