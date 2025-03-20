Greenpeace dev tazminata mahkum oldu! İflas edebilir

Teksas merkezli Energy Transfer şirketi, yaklaşık on yıl önce Dakota Petrol Boru Hattı'na karşı düzenlenen protestolar nedeniyle Greenpeace'i izinsiz giriş, kamu düzenini bozma ve hukuka aykırı komploda bulunma suçlamalarıyla dava etmişti.

Şirket, Greenpeace'in "yasadışı ve şiddet içeren bir planla Energy Transfer'e mali zarar vermeye çalıştığını" öne sürdü. Greenpeace ise suçlamaları reddederek karara itiraz edeceğini açıkladı.

Greenpeace iflas edebilir

Greenpeace, mahkeme kararının örgütü iflasa sürükleyebileceğini belirterek, 50 yılı aşkın süredir yürüttüğü çevre aktivizminin sona erebileceğini duyurdu.

Örgüt, Dakota Petrol Boru Hattı'na karşı düzenlenen protestolara öncülük etmediğini, sadece yerel yerli liderlerin başlattığı gösterilere destek verdiğini savundu.

Protestolar, 2016 yılında Standing Rock Sioux Kabilesi'nin bulunduğu bölge yakınlarında başlamış ve binlerce kişinin katılımıyla büyümüştü. Gösterilere 200'den fazla yerli kabile, ABD'li asker emeklileri, sanatçılar ve siyasi liderler destek vermişti.

Mahkeme sürecinde jüri, yaklaşık iki gün süren değerlendirme sonucunda Greenpeace aleyhine karar verdi. Dava, protestoların düzenlendiği bölgenin yaklaşık 160 kilometre kuzeyindeki Mandan kentinde görüldü.

"Mali zarara uğradık"

Energy Transfer'in avukatı Trey Cox, mahkemede yaptığı kapanış konuşmasında, Greenpeace'in eylemlerinin şirkete 265 ila 340 milyon dolar arasında zarara yol açtığını belirterek, jüriden bu miktarın ve ek tazminatların ödenmesini talep etti.

Öte yandan, Greenpeace'in avukatları, örgütün protestolara liderlik etmediğini ve yalnızca "şiddet içermeyen doğrudan eylem eğitimleri" konusunda destek verdiğini vurguladı.

Greenpeace Uluslararası Hukuk Danışmanı Kristin Casper, karara tepki göstererek, "Energy Transfer bizden kurtulabileceğini sanıyorsa yanılıyor. Mücadelemiz devam edecek" ifadelerini kullandı.

Önemli bir hukuki emsal olabilir

Richmond Üniversitesi Hukuk Profesörü Carl Tobias, kararın çevre aktivistleri ve kamu yararına çalışan kuruluşlar üzerinde caydırıcı bir etkisi olabileceğini belirtti. Tobias, "Bu karar, diğer eyaletlerde benzer davaların açılmasını teşvik edebilir" dedi.

Energy Transfer’in davası, Greenpeace’in ABD ve Hollanda’daki kuruluşlarını da kapsıyor. Greenpeace, buna karşılık olarak Hollanda’da karşı dava açarak, petrol şirketinin hukuki sistemi kullanarak muhalif sesleri susturmaya çalıştığını öne sürdü.

Greenpeace, bu ay içinde açtığı davada Energy Transfer’den tüm zarar ve masrafların karşılanmasını talep etti.