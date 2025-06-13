Hizbullah: İsrail’in İran’a saldırısı tehlikeli şekilde kırmızı çizgiyi aştı

İsrail'in İran'a sadırısı ile ilgili açıklama yapan Hizbullah’, "İsrail’in bu saldırısı, ABD’nin tam destek ve himayesiyle bölgede tüm kural ve dengeleri hiçe sayan bir tırmanış anlamına geliyor" ifadeleri kullanıldı.

İsrail bölgeyi ateşe sürükleyecek maceralara girdi

İsrail’in bölgeyi ateşe sürükleyecek maceralara girdiği, İran’ın ise “en yüksek düzeyde itidal göstererek nükleer programını barışçıl amaçlarla sürdürmeye çalıştığı savunulan açıklamada, "Bu saldırı, İran’ı zayıflatmayacak aksine egemenliğini ve güvenliğini savunma konusundaki kararlılığını artıracaktır" ifadelerine yer verildi.

"İran halkı ile tam dayanışma içindeyiz"

Saldırının, ABD onayı ve doğrudan koordinasyonuyla gerçekleştiği öne sürülen açıklamada, Washington’un sorumluluktan kaçamayacağı vurgulandı.

Hizbullah, açıklamasında İran halkı ve yönetimine taziye dileklerini ileterek kendileriyle tam dayanışma içinde olduklarını kaydetti.