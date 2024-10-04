İngiliz gazeteden çarpıcı savaş iddiası: Listede Türkiye de var

Ortadoğu'da Gazze'de başlayan çatışmalar, İsrail'in Lübnan ve Suriye'ye yönelik saldırılarıyla birlikte bölgeyi ateş çemberine çevirdi. Bu gelişmelere İran'ın İsrail'e attığı füzeler de eklenince, bölgedeki gerilimin bir bölgesel savaşa dönüşebileceği yorumları yapılmaya başlandı.

Küresel savaşta İsrail'i hangi ülkeler destekler?

Bu gelişmeler İngiliz basınında da geniş yer buldu. Mirror Gazetesi'nde yayımlanan bir haberde, İsrail'in ABD ve İngiltere başta olmak üzere Batılı müttefiklerinden destek aldığı vurgulandı.

Haberde çatışmaların genişleyip küresel bir savaşa dönüşmesi halinde hangi ülkelerin İsrail'i, hangilerinin İran'ı destekleyeceğine dair bir liste de yer aldı.

Buna göre, İsrail'in ABD ile olan ilişkisi, eski başkan Harry S. Truman'ın İsrail'i tanıma kararına kadar uzanıyor.

İsrail, ABD'nin yanı sıra güçlü müttefikler kazanmış durumda ve İngiltere ile Avrupa Birliği'nin de İsrail'in yanında olacağı öngörülüyor.

Bu öngörü, İngiltere'nin Avrupa ülkeleriyle ticari ve askeri bağlarına dayandırıldı.

Ayrıca Batılı ülkelerin, özellikle İngiltere ve ABD'nin, İran konusunda İsrail'le benzer bir tutum içinde olduğu ifade edildi.

Listede Türkiye de var

Haberde İran'ın hangi ülkeler tarafından desteklenebileceği de değerlendirildi.

Gazetede "İran, İsrail'in ABD, AB ve İngiltere ittifakına karşılık olarak Rusya, Çin ve Türkiye ile bir destek ağı kurmayı başardı" şeklinde bir yorum yapıldı.

Rusya ve İran'ın Batı'dan gelen yaptırımlara karşı stratejik ilişkiler geliştirdiğine dikkat çekildi.

Aynı şekilde Çin'in, artan üretim kapasitesine karşı enerji ihtiyacını İran aracılığıyla karşılamaya çalıştığı, bu nedenle Tahran ile çeşitli anlaşmalar imzaladığı belirtildi.

Türkiye hakkında detay verilmedi

Haberde, İran'ı desteklemesi muhtemel ülkeler arasında sayılan Türkiye hakkında detay verilmemesi dikkat çekici bulundu.

Ancak gazete, Türkiye'nin Rusya'dan S-400 füzeleri alması nedeniyle F-35 programından çıkarılmasını ve NATO'dan çıkarılmasına yönelik çağrıları hatırlatarak, bu durumu Türkiye'nin eksen kayması tartışmalarının bir yansıması olarak değerlendirdi.