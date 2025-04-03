  1. Ekonomim
  2. Dünya
  3. İngiltere’ye elektronik izinsiz girilemeyecek: Uygulamaya Türkiye dahil mi?
Takip Et

İngiltere’ye elektronik izinsiz girilemeyecek: Uygulamaya Türkiye dahil mi?

Avrupa Birliği dahil, dünyanın dört bir yanındaki 48 ülke vatandaşları İngiltere’ye giriş için artık Elektronik Seyahat İzni (ETA) almak zorunda... Peki Türkiye de bu ülkelere dahil mi? İşte detaylar...

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
İngiltere’ye elektronik izinsiz girilemeyecek: Uygulamaya Türkiye dahil mi?
Takip Et

Yeni uygulama ile İngiltere'ye girmek için vizeye ihtiyaç duymayan yolcuların yeni dijital kayıt programı aracılığıyla seyahat öncesi Elektronik Seyahat İzni (ETA) alması gerekiyor.

CNN International’ın aktardığına göre Birleşik Krallık'a seyahat etmek için vizeye ihtiyaç duymayanlar, seyahatten önce ülkeye girişi önceden onaylayan bir elektronik seyahat izni olan ETA'ya ihtiyaç duyacak.

48 ülke içinde Türkiye bulunmuyor

Program 2024 yılında Körfez İşbirliği Konseyi vatandaşları için başlatıldı ve daha sonra her yıl ABD, Kanada ve Avustralya'dan İngiltere'ye giriş yapan altı milyon yolcu da dahil olmak üzere Avrupalı olmayan diğer yolculara uygulanmaya başladı.

Program, Birleşik Krallık'a turizm ve iş amaçlı altı aydan kısa süreli ziyaretler için geçerli. Kısa süreli eğitim ve izin verilen ücretli görevler de dahil olmak üzere birkaç başka ETA kategorisi daha bulunuyor. Bunlar Birleşik Krallık hükümetinin web sitesinde listelendi.

Vize mi değil mi?

Bazı kişiler bunu vize olarak adlandırsa da, aslında bu bir vize muafiyeti olarak tanımlanıyor.

Vatandaşlıkları Birleşik Krallık'a girmek için vizeye ihtiyaç duydukları anlamına gelen yolcuların yine de vize başvurusunda bulunmaları gerekecek. Ancak bunun üzerine ETA almaları gerekmeyecek.

AB, ABD'nin gümrük vergilerine karşı önlem hazırlıyorAB, ABD'nin gümrük vergilerine karşı önlem hazırlıyorKüresel Ekonomi
Benzine zam, otogaza indirim bekleniyor: İşte güncel fiyatlarBenzine zam, otogaza indirim bekleniyor: İşte güncel fiyatlarEkonomi
Emekli bayram ikramiyesinde fark ödemeleri bugün hesaplara yatırılacakEmekli bayram ikramiyesinde fark ödemeleri bugün hesaplara yatırılacakEkonomi
ABD'nin ek vergileri altında rekor getirdi! Artış sürecek mi?ABD'nin ek vergileri altında rekor getirdi! Artış sürecek mi?Altın Haberleri

 

Dünya
Suriye'de İsrail'in dünkü saldırılarında 9 sivil hayatını kaybetti
Suriye'de İsrail'in dünkü saldırılarında 9 sivil hayatını kaybetti
İsrail'den, Gazze kentindeki 4 mahalle için tahliye uyarısı!
İsrail'den, Gazze kentindeki 4 mahalle için tahliye uyarısı!
Çin, Tayvan'ı kuşatan askeri tatbikatını tamamladı
Çin, Tayvan'ı kuşatan askeri tatbikatını tamamladı
Netanyahu yakalama kararını hiçe saydı! UCM'nin hakkında yakalama kararına rağmen Macaristan'a gitti
Netanyahu yakalama kararını hiçe saydı! UCM'nin hakkında yakalama kararına rağmen Macaristan'a gitti
Myanmar'daki depremlerde can kaybı sayısı 3 bin 85'e yükseldi
Myanmar'daki depremlerde can kaybı sayısı 3 bin 85'e yükseldi
Trump, fok ve penguenlerin yaşadığı dünyanın en ücra yerlerine vergi getirdi
Trump, fok ve penguenlerin yaşadığı dünyanın en ücra yerlerine vergi getirdi