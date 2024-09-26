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İsrail okul bombaladı! Çok sayıda ölü ve yaralı var

İsrail ordusunun Gazze'de sığınmacıların barındığı bir okula yaptığı saldırıda, kadın ve çocukların da bulunduğu en az 15 kişi hayatını kaybederken, 22 kişi yaralandı.

Haber Merkezi
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İsrail okul bombaladı! Çok sayıda ölü ve yaralı var
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İsrail ordusu, hedef aldığı Gazze'nin Cebaliye ilçesindeki Hafsa el-Feluce Okulu'nun Hamas'ın "komuta ve kontrol merkezi" olarak kullanıldığını iddia ederek saldırı düzenledi.

Enkaz altınta kalan insanları arama çalışmaları sürüyor

Masum sivillerin sığındığı okul yerle bir oldu. Gazze Hükümeti Medya Ofisi'nin verilerine göre aralarında kadın ve çocukların da olduğu 15 kişi hayatını kaybetti. Enkaz altında kaybolanları arama çalışmaları sürerken, bazıları ağır olmak üzere onlarca kişi de yaralandı.

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