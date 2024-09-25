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İsrail’in bugün Lübnan’a düzenlediği saldırılarda 51 kişi öldü

Lübnan Sağlık Bakanı Firas Abiad, İsrail’in bugün Lübnan’a düzenlediği hava saldırılarında 51 kişinin hayatını kaybettiğini, 223 kişinin de yaralandığını duyurdu.

Haber Merkezi
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İsrail’in bugün Lübnan’a düzenlediği saldırılarda 51 kişi öldü
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İsrail’in Lübnan’a yönelik saldırıları 23 Eylül’den bu yana devam ediyor. Lübnan Sağlık Bakanı Firas Abiad, İsrail’in bugün Lübnan’a düzenlediği hava saldırılarında 51 kişinin hayatını kaybettiğini, 223 kişinin de yaralandığını açıkladı.

90 bin 530 kişi yerinden edildi

Uluslararası Göç Örgütü, İsrail saldırıları nedeniyle son günlerde Lübnan'da en az 90 bin 530 kişinin yerinden edildiğini aktardı.

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