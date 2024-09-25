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Bitlis'teki depremin ardında bir köyde evlerde çatlak oluştu

Bitlis’in Tatvan ilçesinde meydana gelen 4.5 büyüklüğündeki depremin merkez üssü olan Yumrukaya köyündeki bazı evlerde çatlak oluştuğu tespit edildi.

Haber Merkezi
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Bitlis'teki depremin ardında bir köyde evlerde çatlak oluştu
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Tatvan ilçesine bağlı Yumrukaya köyünde saat 12.50’de meydana gelen 4.5 büyüklüğündeki deprem paniğe neden olmuştu. Herhangi bir yaralanma veya can kaybının yaşanmadığı deprem sonrası AFAD ekipleri hemen Yumrukaya köyüne sevk edildi.

İlçe merkezine 60 kilometre uzaklıkta bulunan köyde ekipler tarafından yapılan ilk incelemelerde bazı evlerde çatlak oluştuğu belirlendi. Herhangi bir yaralanma ve can kaybının yaşanmadığı depremi ardından Yumrukaya köyünde ekiplerin incelemeleri devam ediyor.

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