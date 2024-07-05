İtalya'da kırmızı kod verildi! Stromboli Yanardağı da faaliyete geçti

İtalya'nın Sicilya Adası'nda bulunan Etna Yanardağı'nın volkanik faaliyetlerinin en yüksek seviyeye ulaşmasının ardından Cuma günü ülkenin güneyindeki bir diğer aktif yanardağ Stromboli'de de volkanik patlamalar meydana geldiği bildirildi.

Avrupa'nın en yüksek aktif yanardağı olan Etna, geçtiğimiz hafta boyunca aktif haldeydi.

Yaşanan son patlamanın ardından Sicilya'nın en büyük havalimanı olan Katanya Havalimanı'nı kullanan yolcular, rötor ve iptallerle karşı karşıya kaldı.

Bölgeden geçen uçaklar risk altında

Katanya'daki Ulusal Jeofizik ve Volkanoloji Enstitüsü (INGV), Etna Yanardağı'ndan yayılan külün şaşırtıcı bir şekilde 4,35 kilometre yüksekliğe ulaştığını bildirdi. Oluşan kül bulutları nedeniyle bölgeden geçen uçaklar için "kırmızı" kodlu uyarı mesajı paylaşıldığı aktarıldı.

euronews'in haberine göre yanardağın yakınındaki hava sahasının büyük bölümü yolcu uçaklarına kapatılmak zorunda kaldı.

Şu ana kadar Katanya Havaalanı'nda en az 90 gidiş ve dönüş uçuşu iptal edilirken, yaklaşık 15.000 yolcu mağdur oldu.

İrlanda merkezli havayolu şirketi Ryanair de 42 uçuşunu iptal etmek zorunda kaldığını açıkladı.

İngiltere merkezli havayolu şirketi Easyjet yolcularını uçuş iptalleri hakkında bilgilendirdiği açıklamasında, iptal gerekçesini "CTA'daki [Catania] volkanik aktivitenin uçakların uçmasına izin verilen alanlarda kısıtlamalara neden olması" şeklinde açıkladı.

İtalya Sivil Savunma Departmanı patlamanın tek seferlik bir olay olmadığı konusunda uyardı. Yanardağdaki volkanik hareketlilik nedeniyle "sarı" kodlu uyarı verdi.

"İtalya, İzlanda ile birlikte Avrupa'daki en büyük aktif yanardağ yoğunluğuna sahip ve volkanik riske maruz kalan nüfus sayısı bakımından dünyada ilk sıralarda yer alıyor," denilen açıklamada, "Aktif yanardağlar, İtalya'nın güneyinde yer alıyor ve farklı derecelerde tehlike arz ediyor" denildi.

Yetkililer, yerel halka ve turistlere "sivil savunma yetkililerinin radyo, televizyon, günlük basın, internet ve kurulacak çeşitli ücretsiz numaralar aracılığıyla iletilen talimatlarını takip etmelerini" tavsiye etti.

Ayrıca patlamalar sırasında insanlara yasak bölgelere girmemeleri talimatı verildi.

Katanya Belediye Başkanı Enrico Trantino da yerel halkın 48 saat boyunca bisiklet gibi ulaşım araçlarını kullanmasını yasaklayan bir emir yayınladı. Ayrıca kül üzerinde araç kullanmanın potansiyel tehlikesi nedeniyle hız sınırını saatte 30 km olarak belirledi.

İtalya, Sicilya yakınlarındaki Stromboli yanardağı için kırmızı alarm verdi

Sicilya için sorun yaratan tek yanardağ Etna değil

Perşembe günü geç saatlerde İtalya Sivil Koruma Dairesi, Stromboli yanardağında olası bir patlama için kırmızı alarm vererek potansiyel tehdit seviyesini orta düzeyden yüksek seviyeye yükseltti.

Stromboli, Sicilya'nın kuzey doğusunda yer alan ve özellikle yaz aylarında turistlerin uğrak yeri olan Aeolian adalarında yer alıyor.

Lavların denize döküldüğü ve iki kilometre yüksekliğinde bir duman bulutu oluşturduğu bildirildi.

INGV yaptığı basın açıklamasında, deniz seviyesinden 700 metre yükseklikteki bir menfezden "püskürme faaliyeti" olduğunu bildirdi.

INGV, "sismik sinyalin çok yüksek bir seviyede kaldığını" ve yetkililerin durumun daha da kötüleşebileceği uyarısında bulunduğunu ekledi.

Sivil Savunma Bakanı Nello Musumeci, Stromboli'nin "gözetim altında" olduğunu söyledi ve acil durumlarda tahliye planlarının yürürlükte olduğunu ve adadaki itfaiyeci sayısını iki katına çıkardığını belirtti.

Stromboli'ye ait video ve görüntüler denizden yükselen dev bir kül bulutunu gösteriyor.

Komşu ada Lipari'de ise belediye başkanı ada sakinlerini korumak için ihtiyati tedbirler alındığını açıkladı.

"Sürekli patlamasına rağmen turistlerin uğrak noktası"

Stromboli, 12 kilometrekare yüzölçümüne ve 924 metre yüksekliğe sahip küçük bir ada. Büyük ölçüde su altında kalan bir yanardağın tepesinden oluşuyor ancak gezegendeki en aktif yanardağlardan biri. Son 90 yıldır neredeyse sürekli olarak patlamasına rağmen turistlerin uğrak noktası.

INGV, dünyada neredeyse sürekli faaliyet gösteren çok az sayıda yanardağdan biri olduğunu belirtiyor.

Stromboli en son 2022 yılında patlamış ve can kaybı yaşanmamıştı ancak 2019'daki bir patlama, Messina'dan 35 yaşındaki bir yürüyüşçünün ölümü ile sonuçlanmıştı.