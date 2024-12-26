Kazakistan'da düşen yolcu uçağının enkazındaki delikler tartışma yarattı: Vuruldu mu?

Azerbaycan Havayolları'na ait yolcu uçağı acil iniş sırasında Kazakistan'ın Aktau kenti yakınlarında düştü.

Kazakistan Acil Durum Bakanlığı, düşen uçağın Azerbaycan'ın başkenti Bakü'den Rusya'nın Çeçenistan bölgesindeki Grozni'ye gitmekte olduğunu aktardı.

Sis nedeniyle rotasını değiştirdi

Grozni'deki sis nedeniyle uçağın rotasının değiştirildiği ve Grozni'den Dağıstan'a yönlendirildiği belirtildi.

İlk belirlemelere göre uçağın kuş sürüsüne çarptıktan sonra acil iniş kararı aldığı kaydedildi.

Uçağın düşmeden önce Hazar Denizi üzerinde acil durum sinyali gönderdiği öğrenildi.

38 kişi hayatını kaybetti

Uçakta 5 kişilik mürettebat ve 62 yolcudan oluşan 67 kişinin bulunduğunu açıkladı.

Kazak yetkililer, düşen uçaktan 29 kişinin kurtulduğunu duyurdu. Düşen uçakta 38 kişi hayatını kaybetti.

Uçakta 37 Azerbaycan, 6 Kazakistan, 3 Kırgızistan ve 16 Rusya vatandaşının bulunduğu bildirildi.

Düştükten sonra alev aldı

Uçak düştükten sonra alev aldı. Olay yerine Kazakistan Acil Durumlar Bakanlığı'na bağlı 52 personel ve 11 araç sevk edildi.

Kurtarma ekipleri yangına müdahale ederken bölgede bir operasyon merkezi kuruldu.

Tengri haber ajansının bildirdiğine göre Aktau yakınlarında düşen uçak, kısa ve orta mesafeli rotalarda yaygın olarak kullanılan çift motorlu bir jet olan Embraer ERJ-190. Uçaklar Brezilyalı bir şirket tarafından üretiliyor.

ERJ-190 (E190) modeli, kabin konfigürasyonuna bağlı olarak 96 ile 114 yolcu taşıyacak şekilde tasarlandı.

Bu uçaklar 4 bin 500 kilometreye kadar menzilli uçuş gerçekleştirebiliyor.

Rusya Devlet Başkanı Putin, Aliyev'e taziyelerini iletti

Kremlin de kazayla ilgili bir açıklama yaptı.

Sözcü Dimitri Peskov, Rus lider Vladimir Putin'in uçak kazasında hayatını kaybedenler için Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'e taziyelerini ilettiğini açıkladı.

Azerbaycan'da milli yas ilan edildi

Azerbaycan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in uçak kazasında çok sayıda insanın yaşamını yitirmesi ve yaralanması nedeniyle 26 Aralık'ta 1 günlük milli yas ilan edilmesi yönünde karar aldığı bildirildi.

Ukrayna: Uçak Ruslar tarafından düşürüldü

Ukrayna Milli Güvenlik ve Savunma Konseyi Dezenformasyonla Mücadele Merkezi Başkanı Andrii Kovalenko, Telegram hesabından yaptığı yazılı açıklamada, Azerbaycan Havayollarına ait Embraer 190 tipi uçağın Bakü-Grozni seferini yaparken düşmesine ilişkin değerlendirmede bulundu.

Uçağın Rus hava savunma sistemince vurulduğunu iddia eden Kovalenko, şu ifadeyi kullandı:

"Bakü'den Grozni'ye uçan Azerbaycan Havayolları'na ait Embraer 190 uçağı, Rus hava savunma sistemi tarafından düşürüldü. Rusya'nın Grozni üzerindeki hava sahasını kapatması gerekiyordu ama bunu yapmadı. Uçak, Ruslar tarafından hasar gördü ve Grozni'ye acil iniş yapıp insanların hayatını kurtarmak yerine Kazakistan'a gönderildi."

Uçaktaki delikler tartışma yarattı: Vuruldu mu?

Kaza sonucu düşen Embraer 190 tipi uçağın enkazından çekilen ve sosyal medyada paylaşılan görüntülerin ardından kazanın sebebine dair tartışmalar başladı.

Görüntülerde uçağın dışında ve yolcuların bulunduğu iç kısımda nasıl meydana geldiği henüz tespit edilemeyen delikler dikkat çekiyor.

Görüntüler üzerinden sosyal medyada yapılan yorumlarda, uçağa ateş açıldığı ve bu nedenle düştüğü ileri sürüldü.