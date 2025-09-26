Rusya, savaş uçaklarının hava sahası ihlali yaptığı iddialarını yalanladı!

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, başkent Moskova'da gazetecilere yaptığı açıklamada, Rus savaş uçaklarının hava sahası ihlallerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"Rus savaş uçaklarının hava sahası ihlali iddiaları asılsız"

Bazı NATO ülkeleri diplomatlarının Rus savaş uçaklarının hava sahasını ihlal etmesi halinde düşürülmesini istediği iddialarına değinen Peskov, Rus savaş uçaklarının başka bir ülkenin hava sahasına izinsiz girdiği yönündeki iddiaların asılsız olduğunu vurguladı.

Peskov: Savaş uçaklarımız kurallara uygun hareket ediyor

Peskov, bu yönde ikna edici hiçbir kanıtın sunulmadığına dikkati çekerek, "Savaş uçaklarımızın tüm uçuşlarını uluslararası düzenlemelere sıkı sıkıya bağlı kalarak gerçekleştirdiği konusunda ısrarcıyız." diye konuştu.

"Zelenskiy sponsorlarına iyi bir asker olmaya çalışıyor"

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy’in "Rusya savaşı bitirmezse, Kremlin yetkilileri en yakın sığınağın nerede olduğunu bilmeli." şeklindeki açıklamalarına yanıt veren Peskov, Zelenskiy'in "sponsorlarına iyi bir asker" olmaya çalıştığını söyledi.

"Ukrayna'nın durumu her geçen gün kötüleşiyor"

Peskov, "Cephedeki gerçek durum tam tersini gösteriyor. Ukrayna'nın durumu ve müzakere pozisyonu her geçen gün kötüleşiyor." ifadelerini kullandı.