Rusya'da uçuşlar normale döndü

Rusya’nın başkenti Moskova’daki 4 havalimanı ile Kaluga bölgesindeki havaalanı, herhangi bir gerekçe açıklanmadan geçici olarak kapatıldı.

Tüm önlemler alındı

Reuters’ın haberine göre, Rus Federal Hava Taşımacılığı Ajansı (Rosaviatsia), uçuş güvenliğini sağlamak adına tüm önlemlerin alındığını belirterek, "Pilotlar, hava trafik kontrolörleri ve havalimanı personeli görev başında" açıklamasını yaptı.

Uçuşlar normale döndü

Herhangi bir sebep belirtilmeden alınan karar daha sonra kaldırıldı.