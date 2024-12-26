  1. Ekonomim
  2. Dünya
  3. Rusya'da uçuşlar normale döndü
Takip Et

Rusya'da uçuşlar normale döndü

Rusya'da birçok havalimanı uçuşlara kapatıldı. Herhangi bir sebep belirtilmeden alınan karar daha sonra kaldırıldı.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Rusya'da uçuşlar normale döndü
Takip Et

Rusya’nın başkenti Moskova’daki 4 havalimanı ile Kaluga bölgesindeki havaalanı, herhangi bir gerekçe açıklanmadan geçici olarak kapatıldı.

Tüm önlemler alındı

Reuters’ın haberine göre, Rus Federal Hava Taşımacılığı Ajansı (Rosaviatsia), uçuş güvenliğini sağlamak adına tüm önlemlerin alındığını belirterek, "Pilotlar, hava trafik kontrolörleri ve havalimanı personeli görev başında" açıklamasını yaptı.

Uçuşlar normale döndü

Herhangi bir sebep belirtilmeden alınan karar daha sonra kaldırıldı.

Kazakistan'da yolcu uçağının düşme nedeni belli olduKazakistan'da yolcu uçağının düşme nedeni belli olduDünya

 

Bakan Yumaklı çiftçiye 2025 müjdesini verdi: Ödemeler 135 milyar liraya çıkarılacakBakan Yumaklı çiftçiye 2025 müjdesini verdi: Ödemeler 135 milyar liraya çıkarılacakEkonomi

 

Dünya
Suriye'de istihbarat başkanı belli oldu
Suriye'de istihbarat başkanı belli oldu
Kazakistan'da yolcu uçağının düşme nedeni belli oldu
Kazakistan'da yolcu uçağının düşme nedeni belli oldu
Bosnalı Bakan Nenad Nesic yolsuzluk iddiasıyla gözaltına alındı
Bosnalı Bakan Nenad Nesic yolsuzluk iddiasıyla gözaltına alındı
Rusya: Türkiye'nin güvenlik endişelerini anlayışla karşılıyoruz
Rusya: Türkiye'nin güvenlik endişelerini anlayışla karşılıyoruz
BM: 50 binden fazla Suriyeli ülkesine dönüş yaptı
BM: 50 binden fazla Suriyeli ülkesine dönüş yaptı
İspanyol Mundo gazetesi Elon Musk'u 21. yüzyılın ‘Julius Caesar'ı’ seçti
İspanyol Mundo gazetesi Elon Musk'u 21. yüzyılın ‘Julius Caesar'ı’ seçti